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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фильм «Прибытие поезда» братьев Люмьер улучшили с помощью нейросетей

В короткометражке также появился звук.

В начале февраля в Сети стала расходиться обновленная версия короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятого в 1896 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором улучшенной версии стал менеджер по продукту издательского дома «Комитет» Денис Ширяев. С помощью нейросети он поднял разрешение оригинального видео до современного 4K, а также увеличил частоту кадров до 60 в секунду. А для еще большей реалистичности Ширяев добавил в видео звук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор пообещал не останавливаться на достигнутом и сделать еще одно видео, в котором исправит все недочеты и добавит цвет.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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