11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фильм «Прибытие поезда» братьев Люмьер улучшили с помощью нейросетей
В короткометражке также появился звук.
В начале февраля в Сети стала расходиться обновленная версия короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятого в 1896 году.
Автором улучшенной версии стал менеджер по продукту издательского дома «Комитет» Денис Ширяев. С помощью нейросети он поднял разрешение оригинального видео до современного 4K, а также увеличил частоту кадров до 60 в секунду. А для еще большей реалистичности Ширяев добавил в видео звук.
Автор пообещал не останавливаться на достигнутом и сделать еще одно видео, в котором исправит все недочеты и добавит цвет.
Екатерина Гура