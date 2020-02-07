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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тренер с Бали не пила воду целый год (фото)

Но врачи предупреждают, что это опасно.

35-летняя Софи Партик, живущая на Бали, утверждает, что не пила воду целый год. По словам женщины, это помогло ей вылечить суставы, пищевую аллергию, отечность лица, плохую кожу и решить проблемы с пищеварением.

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Тренер по йоге придерживается сухого голодания по 13−14 часов в сутки, а в остальное время пьет только соки из овощей, фруктов и кокосовую воду. Женщина считает, что бутилированная вода или вода из-под крана «вредит организму».

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Слева - после соленой пищи и продуктов с глютеном, справа - после 6 недель фруктовой диеты и сухого голодания

«У меня были сильные отеки на лице и суставах. Я была настолько опухшей, что выглядела больной», — говорит Софи. Ее друг порекомендовал ей сухое голодание, которого придерживался сам.

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«Мы уверены, что нам нужна вода, но я знаю, что не обезвожена», — говорит она.

Тем временем врачи призывают не увлекаться экстремальными диетами. Сухое голодание может привести к обезвоживанию, низкому кровяному давлению, проблемам с почками и печенью, гипогликемии и пищевым расстройствам. В то же время его польза пока научно не доказана.
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Анна Лысенко

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