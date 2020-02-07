16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тренер с Бали не пила воду целый год (фото)
Но врачи предупреждают, что это опасно.
35-летняя Софи Партик, живущая на Бали, утверждает, что не пила воду целый год. По словам женщины, это помогло ей вылечить суставы, пищевую аллергию, отечность лица, плохую кожу и решить проблемы с пищеварением.
Тренер по йоге придерживается сухого голодания по 13−14 часов в сутки, а в остальное время пьет только соки из овощей, фруктов и кокосовую воду. Женщина считает, что бутилированная вода или вода
«У меня были сильные отеки на лице и суставах. Я была настолько опухшей, что выглядела больной», — говорит Софи. Ее друг порекомендовал ей сухое голодание, которого придерживался сам.
«Мы уверены, что нам нужна вода, но я знаю, что не обезвожена», — говорит она.
Анна Лысенко