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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят из космоса уникальные новые земли Нидерландов

Самый крупный мелиоративный проект на планете.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало в Сети снимок масштабного мелиоративного проекта Флеволанд в Нидерландах, снятый космическим спутником «Copernicus Sentinel-1». На самом деле, это три разных фото, которые были сделаны с разницей в два месяца и объединены. Главной целью съемки было проследить изменения в состоянии почвы и урожайности с течением времени.

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Флеволанд — это крупнейший мелиоративный проект на планете и самая новая провинция в Нидерландах. Почти треть территории страны находится ниже уровня моря, из-за этого Нидерланды входят в число стран с низким уровнем дохода. Чтобы улучшить защиту от наводнений и создать новые земельные площади для агропромышленного комплекса, был создан проект Флеволанд.

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В последние два года эта провинция стала центром современной инновационной сельскохозяйственной отрасли. Здесь выращивают яблоки, злаки, картофель и цветы. Кроме того, на территории Флеволанда расположены крупнейшие в Нидерландах ветряные электростанции.

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Екатерина Гура

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