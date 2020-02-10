16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят из космоса уникальные новые земли Нидерландов
Самый крупный мелиоративный проект на планете.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало в Сети снимок масштабного мелиоративного проекта Флеволанд в Нидерландах, снятый космическим спутником «Copernicus Sentinel-1». На самом деле, это три разных фото, которые были сделаны с разницей в два месяца и объединены. Главной целью съемки было проследить изменения в состоянии почвы и урожайности с течением времени.
Флеволанд — это крупнейший мелиоративный проект на планете и самая новая провинция в Нидерландах. Почти треть территории страны находится ниже уровня моря,
В последние два года эта провинция стала центром современной инновационной сельскохозяйственной отрасли. Здесь выращивают яблоки, злаки, картофель и цветы. Кроме того, на территории Флеволанда расположены крупнейшие в Нидерландах ветряные электростанции.
Екатерина Гура