Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странный загар Дональда Трампа стал поводом для шуток в соцсетях

Кажется, президент переборщил с макияжем.

7 февраля в Twitter начал расходиться снимок американского президента Дональда Трампа, вернувшегося в Белый Дом из Северной Каролины.

Дональд Трамп возвращается в Белый дом из Шарлотты, штат Северная Каролина. Фото Уильяма Муна на южной лужайке Белого дома 7 февраля 2020 года.

На фото лицо президента выглядит чересчур оранжевым, а по краям видна четкая линия, как после неудачного нанесения макияжа или автозагара. Снимок моментально стал вирусным и породил целую волну шуток и мемов. Причем эффект был настолько сильным, что даже сам Трамп решил высказаться и опубликовал твит, в котором назвал фото — «отфотошопленной подделкой».

Опять фальшивые новости. Это фотошоп, очевидно – ветер был сильным, но волосы выглядят хорошо? Все, что угодно, чтобы унизить!

Спустя пару дней с фотографом Уильямом Муном, сделавшим фото, связались журналисты издания BuzzFeed. В комментарии мужчина рассказал, что снимок настоящий и не ретушированный, но признался, что немного «улучшил цвета» с помощью приложения на смартфоне.

Однако пользователи соцсетей нашли и другие снимки Трампа с похожим «макияжем». В комментариях президенту предложили сменить визажиста и не увлекаться автозагаром.

Это тоже был фотошоп?
Я после просмотра одного урока по макияжу.
Подарите этому человеку спонж для макияжа.
Может быть, он таким и родился.
Они сказали, что я выгляжу оранжевым, поэтому я сделал свой загар снова великим.
Ветер - не твой друг.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Каждый второй тест на коронавирус дает неверный результат
Ведущая рассмеялась, читая новость о повышении льгот в России
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Главный нарколог Минздрава назвал число «тихих алкоголиков» в РФ
Москвича задержали за пранк с коронавирусом в метро
Как выглядят из космоса уникальные новые земли Нидерландов
В Новосибирске коммунальщики устроили снежную лавину
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 194
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 144
Защита семьи и прав ребенка 132
Кино
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам Актриса рассказала о работе над новым историческим сериалом «Собор»
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Ситуация в семье Меладзе и Брежневой прояснилась
Умер кавээнщик Овик Григорян
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Дети
Врач назвал бесполезные способы профилактики ОРВИ Педиатр рассказывает о том, как работают методы профилактики простуды, и работают ли они вообще
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь