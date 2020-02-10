Странный загар Дональда Трампа стал поводом для шуток в соцсетях

7 февраля в Twitter начал расходиться снимок американского президента Дональда Трампа, вернувшегося в Белый Дом из Северной Каролины.
На фото лицо президента выглядит чересчур оранжевым, а по краям видна четкая линия, как после неудачного нанесения макияжа или автозагара. Снимок моментально стал вирусным и породил целую волну шуток и мемов. Причем эффект был настолько сильным, что даже сам Трамп решил высказаться и опубликовал твит, в котором назвал фото — «отфотошопленной подделкой».
Спустя пару дней с фотографом Уильямом Муном, сделавшим фото, связались журналисты издания BuzzFeed. В комментарии мужчина рассказал, что снимок настоящий и не ретушированный, но признался, что немного «улучшил цвета» с помощью приложения на смартфоне.
Однако пользователи соцсетей нашли и другие снимки Трампа с похожим «макияжем». В комментариях президенту предложили сменить визажиста и не увлекаться автозагаром.