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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Психологи рассказали, что такое «валентайнинг» и как его избежать

День святого Валентина для некоторых пар может стать поводом для расставания.

Источник: CC0/Bru-nO

Накануне Дня святого Валентина в соцсетях и зарубежных СМИ стали все чаще писать о новой тенденции, которая получила название «валентайнинг». Это явление, при котором из-за социального давления или нежелания дарить подарок на праздник пары вынуждены расстаться.

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Термин «валентайнинг» в 2019 году придумала писательница Эллен Скотт, с тех пор он уже успел войти в обиход пользователей соцсетей и психологов. Оказалось, накануне Дня всех влюбленных многие начинают переосмысливать свои отношения с партнером, а нежелание праздновать или дарить подарки может привести к конфликтам и разрыву, особенно если пара вместе недавно или не уверена в своих отношениях, пишет Huffpost.

По словам экспертов, «валентайнинг» в последнее время приобретает масштаб популярного тренда, и, как показывает статистика, накануне 14 февраля резко увеличивается количество расставаний. А февраль превращается в самый рисковый для отношений месяц в году. Чтобы избежать ситуативных и эмоциональных расставаний, эксперты советуют обсудить с партнером ваше отношение к празднику и потерпеть с решением хотя бы до конца месяца.

Екатерина Гура

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