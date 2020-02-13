15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре обнаружили первобытную пчелу
Это переходное звено между осами и современными пчелами.
Ученые из Университета штата Орегон нашли в янтаре из Мьянмы застывшую пчелу возрастом не менее 100 млн лет.
Это самая древняя пчела из известных науке, говорит профессор Джордж Пойнар, обнаруживший насекомое. Он квалифицировал его как представителя нового вида, рода и даже семейства доисторических пчел. Животное получило название Discoscapa apicula, говорится в научной статье, опубликованной в BioOne Complete.
В янтаре застыла не только самка пчелы и древняя пыльца, но и личинки триунгулина —
Известно, что предками пчёл были хищные осы из семейства Песочные осы (Crabronidae). Но как именно произошел переход от хищниц к современным пчелам, ученым не до конца понятно. Находка в янтаре — это недостающее звено в этом процессе, которое поможет воссоздать сложный эволюционный процесс.
Анна Лысенко