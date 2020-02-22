14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
У сериала «Друзья» появится небольшое продолжение
Фанаты ожидали подтверждения этой информации с осени.
Спустя 15 лет с момента окончания сериала «Друзья» у популярного шоу появится новый эпизод.
Это официально подтвердила корпорация WarnerMedia, а также актерский состав «Друзей». В эпизоде снимутся все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
Фанаты сериала ожидали подтверждения этой информации с осени. В октябре 2019 года Энистон намекнула: «Мы над
Новый эпизод сериала выйдет на платформе HBO Max в мае 2020 года. Серия будет доступна подписчикам сервиса вместе со всеми предыдущими эпизодами «Друзей».
Анна Лысенко