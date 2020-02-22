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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

У сериала «Друзья» появится небольшое продолжение

Фанаты ожидали подтверждения этой информации с осени.

Спустя 15 лет с момента окончания сериала «Друзья» у популярного шоу появится новый эпизод.

Это официально подтвердила корпорация WarnerMedia, а также актерский состав «Друзей». В эпизоде снимутся все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

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Фанаты сериала ожидали подтверждения этой информации с осени. В октябре 2019 года Энистон намекнула: «Мы над кое-чем работаем». Затем о переговорах по поводу новой серии писали издания Variety и Hollywood Reporter.

Новый эпизод сериала выйдет на платформе HBO Max в мае 2020 года. Серия будет доступна подписчикам сервиса вместе со всеми предыдущими эпизодами «Друзей».

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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