12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Межзвездную комету проверили на наличие внеземных технологий
2I/Борисов прибыла в Солнечную систему извне.
Межзвездную комету 2I/Борисов, открытую летом 2019 года крымским астрономом Геннадием Борисовым, проверили на наличие признаков техносигнатур, сообщает Science.
2I/Борисов — только второй известный ученым объект, которые прибыл в Солнечную систему извне (первым был астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный в октябре 2017 года). Поэтому было бы вполне логично поискать следы внеземного разума на этом межзвездном «пришельце», считают в проекте Breakthrough Listen, направленном на поиск внеземной жизни.
«Если возможно межзвездное путешествие, о котором мы не знаем, и если есть другие цивилизации, о которых мы не знаем, и если у них есть мотивы для создания межзвездного зонда, то есть вероятность выше нуля существования искусственных межзвездных устройств», — комментируют в Институте SETI, американской свободной от налогов
Это не обязательно означает, что на этих межзвездных объектах нет внеземных технологий. Пока что можно утверждать лишь то, что человечество не знает, какое именно электромагнитное излучение можно ожидать от «внеземных цивилизаций», настаивают энтузиасты.
Анна Лысенко