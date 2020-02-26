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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ролике показали наглядно, насколько огромны астероиды (видео)

В 3D-визуализации их сравнили со зданиями и городами.

Альваро Грасия Монтойя из MetaBallStudio создал анимацию, которая помогает осознать настоящие размеры астероидов в Солнечной системе.

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«Небесные камни» в ролике сравнили с размерами человека, грузовика и загородного дома, но это было только начало.

Как оказалось, астероиды покрупнее превзошли размерами Эйфелеву башню, небоскребы и даже целый Нью-Йорк. А диаметр самых крупных сопоставим по размерам с самыми большими штатами США.

В настоящий момент в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов.

Анна Лысенко

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