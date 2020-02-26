14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ролике показали наглядно, насколько огромны астероиды (видео)
В 3D-визуализации их сравнили со зданиями и городами.
Альваро Грасия Монтойя из MetaBallStudio создал анимацию, которая помогает осознать настоящие размеры астероидов в Солнечной системе.
«Небесные камни» в ролике сравнили с размерами человека, грузовика и загородного дома, но это было только начало.
Как оказалось, астероиды покрупнее превзошли размерами Эйфелеву башню, небоскребы и даже целый
В настоящий момент в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов.
Анна Лысенко