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19:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился ролик об одном дне из жизни дорожного блока в Волгограде

Это был печальный день.

Волгоградское издание V1.ru в конце февраля опубликовало забавное видео, снятое камерой наружного наблюдения на одной из городских улиц. На видео показан день из жизни дорожного блока, который рабочие установили на проезжей части, чтобы помешать машинам наезжать на ремонтируемый люк.

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Но со своей задачей блок не справился. В него регулярно врезались авто, кроме того, его просто сносило с места порывами ветра. Время от времени сознательные водители останавливались, чтобы вернуть заграждение на место, но это мало помогало — блок снова уносило в сторону. Уже с наступлением темноты блок не выдержал столкновений и от очередного удара разлетелся на части. Правда, и после этого водители продолжали на него наезжать.

Екатерина Гура

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