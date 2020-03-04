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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

12-метровая воронка появилась на игровом поле в Великобритании

По словам специалистов, она продолжает расти.

Неожиданное открытие сделала 50-летняя британка Лесли Джеймс, когда пошла выгуливать свою собаку неподалеку от игрового поля в Бакингемшире. Рядом с детской площадкой, на территории поля для гольфа, появился гигантский провал в земле.

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По словам Джеймс, она подошла поближе, чтобы рассмотреть воронку, и была поражена ее размерами. Женщина вызвала спасателей, которые определили, что глубина провала составляет 12 метров и, судя по всему, продолжает расти.

В связи с находкой было принято решение закрыть доступ к площадке и провести исследование воронки, пишет Daily Mail. Специалисты сообщили, что дыра в земле, скорее всего, появилась из-за обильных дождей.

Кроме того, под полем когда-то располагался старый кирпичный завод и несколько колодцев, которые затем были зацементированы и засыпаны землей.

Екатерина Гура

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