12-метровая воронка появилась на игровом поле в Великобритании

Неожиданное открытие сделала 50-летняя британка Лесли Джеймс, когда пошла выгуливать свою собаку неподалеку от игрового поля в Бакингемшире. Рядом с детской площадкой, на территории поля для гольфа, появился гигантский провал в земле.
По словам Джеймс, она подошла поближе, чтобы рассмотреть воронку, и была поражена ее размерами. Женщина вызвала спасателей, которые определили, что глубина провала составляет 12 метров и, судя по всему, продолжает расти.
В связи с находкой было принято решение закрыть доступ к площадке и провести исследование воронки, пишет Daily Mail. Специалисты сообщили, что дыра в земле, скорее всего, появилась из-за обильных дождей.
Кроме того, под полем когда-то располагался старый кирпичный завод и несколько колодцев, которые затем были зацементированы и засыпаны землей.