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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

ДНК коронавируса преобразовали в музыку

Британский музыкант Эрик Драсс решил узнать, как звучит коронавирус SARS-CoV-2. Он преобразовал последовательность ДНК штамма в ноты и записал трек.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 05.03
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«В некоторых отношениях реакция общества на вирус более интересна, чем сам вирус. Обвал фондового рынка, целые города закрыты на карантин», — написал он.

Драсс назвал новую музыку The Sound Of Covid-19, сообщает Indian Express. На странице в соцсети он детально описал придуманную схему. А саму последовательность генома SARS-CoV-2 ранее обнародовали в Национальном центре биотехнологической информации США.

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Подписчики музыканта в соцсетях уже оценили звучание вируса, и это разделило их на два лагеря.

«Вау! Мне нравится!» — пишут одни пользователи. Некоторые даже готовы установить этот ритмичный звук себе на рингтон.

Другие нашли музыку жуткой. «Это очень свирепо. Как будто умираешь, но не подозреваешь об этом», — пишут самые впечатлительные из подписчиков.

Анна Лысенко

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