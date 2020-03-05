18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
ДНК коронавируса преобразовали в музыку
Британский музыкант Эрик Драсс решил узнать, как звучит коронавирус SARS-CoV-2. Он преобразовал последовательность ДНК штамма в ноты и записал трек.
«В некоторых отношениях реакция общества на вирус более интересна, чем сам вирус. Обвал фондового рынка, целые города закрыты на карантин», — написал он.
Драсс назвал новую музыку The Sound Of Covid-19, сообщает Indian Express. На странице в соцсети он детально описал придуманную схему. А саму последовательность генома SARS-CoV-2 ранее обнародовали в Национальном центре биотехнологической информации США.
Подписчики музыканта в соцсетях уже оценили звучание вируса, и это разделило их на два лагеря.
«Вау! Мне нравится!» — пишут одни пользователи. Некоторые даже готовы установить этот ритмичный звук себе на рингтон.
Другие нашли музыку жуткой. «Это очень свирепо. Как будто умираешь, но не подозреваешь об этом», — пишут самые впечатлительные из подписчиков.
Анна Лысенко