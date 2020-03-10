Бороться с коронавирусом поможет любимая песня

В связи с быстрым распространением коронавируса по миру, многие врачи и министерства выпускают памятки и инструкции для сограждан. На данный момент одним из самых эффективных методов профилактики коронавируса (как и многих других вирусов) является качественное мытье рук.
Британская Национальная служба здравоохранения недавно выпустила подробную инструкцию в картинках о том, как правильно мыть руки. Медики подчеркивают, что делать это надо в течение 20 секунд.
Чтобы не стоять у раковины с секундомером, разработчик Уильям Гибсон создал забавную
Для этого нужно написать имя любимого музыкального исполнителя и текст песни. Программа обработает запрос и выдаст персональную инструкцию по мытью рук с текстом песни — каждое действие сопровождается словами, которые в итоге и составляют те самые 20 секунд.
Сообщается, что за сутки пользователи загрузили более 90 тысяч персонализированных плакатов (их можно распечатать и повесить над раковиной). Уже есть и свой собственный «музыкальный чарт». Так, чаще всего пользователи во время мытья рук предпочитают напевать Bohemian Rhapsody от группы Queen (1063 скачиваний), Never Gonna Give You Up от Рика Эстли (633 загрузки), All Star от Smash Mouth (633 загрузки) и Africa от Toto (630 загрузок). На сайте пока можно заказать
Екатерина Гура