13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что раньше дни были на полчаса короче
Анализ окаменевшей двустворчатой раковины мелового периода показал, что дни на Земле 70 миллионов лет назад были на полчаса короче.
К такому выводу пришла команда ученых, проанализировав вымершего двустворчатого моллюска Torreites sanchezi. Он был распространен в рифовых экосистемах и рос со скоростью слоя в день, пишут исследователи в статье, опубликованной в Paleoceanography and Paleoclimatology.
Как и кольца деревьев, слои раковин моллюсков можно проанализировать и узнать, при какой температуре и в каких условиях жили эти существа, говорят исследователи.
Полученные данные показали, что 70 млн лет назад океаны были намного теплее. Температура воды возле коралловых рифов достигала 40 градусов по Цельсию летом и более 30 градусов зимой.
Кольца раковины также показывают смену сезонов. Слои, выращенные моллюсками зимой, обычно темнее. Это помогло ученым рассчитать продолжительность дня. Оказалось, что окаменелый Torreites sanchezi прожил девять лет. Продолжительность каждого года при этом составляла 372 дня. Именно за это время завершался годовой цикл смены сезонов.
То, что вращение Земли замедляется, уже не раз доказано научно. Этот эффект носит название приливное ускорение. Он вызван
По словам ученых, данные об изменении продолжительности дня в прошлом помогут им рассчитать ускорение Луны и точное время ее образования.
Анна Лысенко