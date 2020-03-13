17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии построили дороги из пластиковых отходов (фото)
Шотландская компания MacRebur использует переработанный пластик для строительства дорог.
Это не только решает проблему с мусором в регионе, но и позволяет создать надежное и долговечное покрытие.
Идея такого бизнеса родилась у гендиректора Тоби Маккартни, когда он работал в Южной Индии. Шотландец тесно сотрудничал с благотворительной организацией, помогающей так называемым «сборщикам». Эти люди собирали и сортировали на городских свалках мусор, который можно использовать повторно.
Здесь же Маккартни увидел, как дорожные работники засыпают выбоины на дорогах пластмассой, затем поливают ее дизельным топливом и поджигают. Пластмасса расплавляется и превращается в прочную заплату.
Вернувшись домой, шотландец с друзьями основал компанию, которая использует инновационную технологию. Промышленный и бытовой пластик собирают, гранулируют и используют вместо части битума для создания улучшенного асфальтового покрытия.
Анна Лысенко