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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии построили дороги из пластиковых отходов (фото)

Шотландская компания MacRebur использует переработанный пластик для строительства дорог.

Это не только решает проблему с мусором в регионе, но и позволяет создать надежное и долговечное покрытие.

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Идея такого бизнеса родилась у гендиректора Тоби Маккартни, когда он работал в Южной Индии. Шотландец тесно сотрудничал с благотворительной организацией, помогающей так называемым «сборщикам». Эти люди собирали и сортировали на городских свалках мусор, который можно использовать повторно.

Здесь же Маккартни увидел, как дорожные работники засыпают выбоины на дорогах пластмассой, затем поливают ее дизельным топливом и поджигают. Пластмасса расплавляется и превращается в прочную заплату.

Вернувшись домой, шотландец с друзьями основал компанию, которая использует инновационную технологию. Промышленный и бытовой пластик собирают, гранулируют и используют вместо части битума для создания улучшенного асфальтового покрытия.

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Анна Лысенко

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