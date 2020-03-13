19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
На AliExpress нашли 15 отличных товаров по невероятным ценам
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Быстрая ультратонкая беспроводная зарядка — то, что пригодится любому современному человеку. Главное — заранее узнать, совместима ли она с вашим устройством.
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Хорошо, когда музыку можно носить с собой не только в наушниках, а делиться ей со всеми!
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Маленький размер, четыре разъема, два из которых — для USB, и возможность увидеть оставшийся процент заряда — что еще нужно от зарядного блока?
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Плоскогубцы, резак, пила, скребок, отвертки, открывалка для бутылок, нож, кольцо для ключей и еще многое другое в одном приборе!
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115 в 1! С таким универсальным набором можно отремонтировать любую технику.
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Устройство подойдет для батареек любого размера, а еще в нем есть режимы скоростной зарядки!
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Просто добавьте пару капель ароматического масла, и это устройство сделает все за вас. А еще в наличии есть 7 цветов — на любой вкус!
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В корзине можно хранить что угодно — от игрушек до канцелярских принадлежностей. А расцветки есть под любой интерьер!
Что говорят покупатели: Отличная корзинка. Вместительная, прочная, легко стирать. Хорошо вписывается в интерьер, прихожей и ванной комнаты.
Отличный вариант как для пикника, так и для ежедневного обеда в офисе! Еда станет горячей за 20−30 минут.
Что говорят покупатели: Настоятельно рекомендуем этот ланчбокс, если у вас нет доступа к микроволновой печи. Мой муж водит небольшой грузовик, и теперь он может есть теплую еду в любое время.
Этот большой автоматический зонт защитит вас не только от дождя, но и от сильного ветра!
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Сушилка для обуви не просто высушивает обувь, но и дезинфицирует ее, устраняя неприятный запах.
Что говорят покупатели: Очень удобная и функциональная вещь. В сезон слякоти незаменимая покупка. Ничего не помялось и не поломалось.
Этот термос не только сохранит ваш напиток горячим, но и покажет его температуру в градусах!
Что говорят покупатели: Классный офисный термос. Внутри полностью металлический, за исключением крышки. Есть ситечко для заварки. Покрытие из пластика, держать приятно.
Будильник, ночной светильник, измеритель влажности и температуры — все в одном!
Что говорят покупатели: Очень хорошие часы, легко установить со смартфоном. Я полностью доволен.
Водонепроницаемая щетка с несколькими режимами чистки для белизны ваших зубов!
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