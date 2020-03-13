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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

На AliExpress нашли 15 отличных товаров по невероятным ценам

Многофункциональные устройства и современные гаджеты в одной подборке.

Многофункциональное беспроводное зарядное устройство

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Многофункциональное беспроводное зарядное устройство

Быстрая ультратонкая беспроводная зарядка — то, что пригодится любому современному человеку. Главное — заранее узнать, совместима ли она с вашим устройством.

Что говорят покупатели: Заказываю уже второй раз, хорошее качество и цена. Брал дороже другой марки, но остался недоволен.

Вот это да! Портативная колонка Xiaomi

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Портативная колонка Xiaomi

Хорошо, когда музыку можно носить с собой не только в наушниках, а делиться ей со всеми!

Что говорят покупатели: Идеальный товар, отличный звук! Рекомендуется!

Портативное зарядное устройство — поможет вам оставаться на связи в любое время и в любом месте

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Портативное зарядное устройство

Маленький размер, четыре разъема, два из которых — для USB, и возможность увидеть оставшийся процент заряда — что еще нужно от зарядного блока?

Что говорят покупатели: Отличное качество. Супер функциональность. Красивый дизайн, быстрая доставка и хорошая зарядка. Я очень довольна!

Незаменимая вещь для повседневной жизни: мультитул

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Мультитул

Плоскогубцы, резак, пила, скребок, отвертки, открывалка для бутылок, нож, кольцо для ключей и еще многое другое в одном приборе!

Что говорят покупатели: Хорошее качество за небольшие деньги. Мультитул небольшой, но он полностью соответствует указанным параметрам.

Набор самых необходимых инструментов — пригодится всем

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Набор инструментов

115 в 1! С таким универсальным набором можно отремонтировать любую технику.

Что говорят покупатели: Спасибо за высокое качество и быструю доставку.

Невероятная скидка! Зарядное устройство для батарей

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Зарядное устройство для батарей

Устройство подойдет для батареек любого размера, а еще в нем есть режимы скоростной зарядки!

Что говорят покупатели: Очень хорошо упакована, с приятными сюрпризами. Устройство уже месяц работает и без каких либо проблем, свою функцию выполняет.

Классные беспроводные наушники

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Беспроводные наушники

Наушники-вкладыши — самый удобный и современным способ слушать музыку и общаться по телефону.

Что говорят покупатели: Качество и звук хорошие. Доставили в объявленный срок, несмотря на праздники.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха — наполнит ваш дом любимым ароматом

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Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Просто добавьте пару капель ароматического масла, и это устройство сделает все за вас. А еще в наличии есть 7 цветов — на любой вкус!

Что говорят покупатели: Хорошая штука, выглядит интересно. Главное с маслами не переборщить — иначе слишком сильный запах становится, а в целом все отлично.

Корзины для хранения — добавят в ваш дом уют и порядок

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Корзины для хранения

В корзине можно хранить что угодно — от игрушек до канцелярских принадлежностей. А расцветки есть под любой интерьер!

Что говорят покупатели: Отличная корзинка. Вместительная, прочная, легко стирать. Хорошо вписывается в интерьер, прихожей и ванной комнаты.

Следим за здоровьем: ланчбокс с подогревом

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Ланчбокс с подогревом

Отличный вариант как для пикника, так и для ежедневного обеда в офисе! Еда станет горячей за 20−30 минут.

Что говорят покупатели: Настоятельно рекомендуем этот ланчбокс, если у вас нет доступа к микроволновой печи. Мой муж водит небольшой грузовик, и теперь он может есть теплую еду в любое время.

Зонт по отличной цене

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Зонт

Этот большой автоматический зонт защитит вас не только от дождя, но и от сильного ветра!

Что говорят покупатели: Мне очень понравился зонт. Видно, что хорошего качества и довольно крепкий. Удобно держать в руке, не тяжелый, стильный и красивый. Кнопка автоматического открывания-закрывания работает исправно.

Электрическая сушилка для обуви — успейте приобрести за полцены

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Электрическая сушилка для обуви

Сушилка для обуви не просто высушивает обувь, но и дезинфицирует ее, устраняя неприятный запах.

Что говорят покупатели: Очень удобная и функциональная вещь. В сезон слякоти незаменимая покупка. Ничего не помялось и не поломалось.

Качественный термос по отличной цене

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Качественный термос

Этот термос не только сохранит ваш напиток горячим, но и покажет его температуру в градусах!

Что говорят покупатели: Классный офисный термос. Внутри полностью металлический, за исключением крышки. Есть ситечко для заварки. Покрытие из пластика, держать приятно.

Универсальный ночник-будильник

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Универсальный ночник-будильник

Будильник, ночной светильник, измеритель влажности и температуры — все в одном!

Что говорят покупатели: Очень хорошие часы, легко установить со смартфоном. Я полностью доволен.

Электрическая зубная щетка — следим за зубами

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Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Водонепроницаемая щетка с несколькими режимами чистки для белизны ваших зубов!

Что говорят покупатели: Фантастический продукт, очень хорошо очищает!

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