15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптор-археолог создает реалистичные портреты древних людей (фото)
Реконструкцию он делает на основе реальных черепов.
Археолог и талантливый скульптор из Швеции Оскар Д. Нильссон прославился на весь мир благодаря своим невероятно реалистичным
Нильссон лично участвует в археологических раскопках и научных исследованиях и на основе найденных человеческих черепов и скелетов воссоздает облик людей, живших тысячи лет назад.
Затем он превращает эти макеты в силиконовые фигуры и бюсты, которые показывают, как же выглядели древние люди.
Нильссон в своих работах уделяет большое внимание мелким деталям — таким, как морщины, волосы, цвет глаз или кожи. Он также внимательно изучает информацию о той эпохе, к которой относится его манекен — советуясь со специалистами, он подбирает соответствующую одежду, аксессуары и прически, благодаря чему его скульптуры выглядят невероятно реалистично.
В основном Нильссон воссоздает древних людей на заказ для разных музеев по всему миру. Его работы также можно встретить в частных коллекциях и в учебных заведениях.
Екатерина Гура