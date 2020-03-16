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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор-археолог создает реалистичные портреты древних людей (фото)

Реконструкцию он делает на основе реальных черепов.

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Археолог и талантливый скульптор из Швеции Оскар Д. Нильссон прославился на весь мир благодаря своим невероятно реалистичным скульптурам-манекенам древних людей.

Нильссон лично участвует в археологических раскопках и научных исследованиях и на основе найденных человеческих черепов и скелетов воссоздает облик людей, живших тысячи лет назад.

С помощью специальной компьютерной программы он проводит исследование останков, а затем по ним реконструирует внешность человека.

Затем он превращает эти макеты в силиконовые фигуры и бюсты, которые показывают, как же выглядели древние люди.

Нильссон в своих работах уделяет большое внимание мелким деталям — таким, как морщины, волосы, цвет глаз или кожи. Он также внимательно изучает информацию о той эпохе, к которой относится его манекен — советуясь со специалистами, он подбирает соответствующую одежду, аксессуары и прически, благодаря чему его скульптуры выглядят невероятно реалистично.

В основном Нильссон воссоздает древних людей на заказ для разных музеев по всему миру. Его работы также можно встретить в частных коллекциях и в учебных заведениях.

Екатерина Гура

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