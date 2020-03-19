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09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Врачи показали свои лица после многочасовой борьбы с коронавирусом (фото)

Лица настоящих героев.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано218 815+20 663
Скончалось8 810+856
Выздоровело84 114+2 154
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:13 MSK, 19.03

Врачи и медсестры в странах с коронавирусом, сейчас являются главными героями. Они спасают жизни, работая в жестких и опасных условиях практически круглосуточно. Чтобы обезопасить себя от заражения, они вынуждены носить различные средства защиты, включая специальные костюмы, маски, перчатки и очки.

По словам медиков, выдержать в такой экипировке всю смену довольно сложно, но другого выхода у них нет.

В соцсетях врачи и медсестры показывают, как они выглядят на работе, а также после долгих смен в госпиталях.

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Алессия Бонари, медсестра из Италии
Китайские врачи
Итальянский врач
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Аманда Рамальо, медсестра из Бразилии
Во время загрузки произошла ошибка.
Врачи и медсестры в Иране
Во время загрузки произошла ошибка.
Итальянские медики

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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