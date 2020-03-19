09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врачи показали свои лица после многочасовой борьбы с коронавирусом (фото)
Лица настоящих героев.
Врачи и медсестры в странах с коронавирусом, сейчас являются главными героями. Они спасают жизни, работая в жестких и опасных условиях практически круглосуточно. Чтобы обезопасить себя от заражения, они вынуждены носить различные средства защиты, включая специальные костюмы, маски, перчатки и очки.
По словам медиков, выдержать в такой экипировке всю смену довольно сложно, но другого выхода у них нет.
В соцсетях врачи и медсестры показывают, как они выглядят на работе, а также после долгих смен в госпиталях.
Екатерина Гура