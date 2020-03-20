Врага надо знать в лицо: как выглядит коронавирус под микроскопом (фото)

Ученые из США показали снимки коронавируса, сделанные в лаборатории под микроскопом. Для большей наглядности, чтобы было проще отличить его от здоровых клеток, исследователи сделали изображение вируса цветным.
На снимках вирус изображен выходящим из поверхности клеток, которые были взяты у одного из заболевших пациентов. Шипы, похожие на корону, на внешнем крае вирусных частиц — это то, что дает коронавирусам их название.
По состоянию на 20 марта во всем мире зарегистрировано более 245 тысяч заболевших коронавирусом, из них умерло более 9,3 тысяч человек.
В нескольких странах мира сейчас идут исследования и первые тесты возможных вакцин против коронавируса.
Екатерина Гура