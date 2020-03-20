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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Врага надо знать в лицо: как выглядит коронавирус под микроскопом (фото)

Для большей наглядности он представлен в цвете.

Коронавирус COVID-19
12:38 (мск)Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано245 484+24 793
Скончалось10 031+1 074
Выздоровело86 035+1 874
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
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Ученые из США показали снимки коронавируса, сделанные в лаборатории под микроскопом. Для большей наглядности, чтобы было проще отличить его от здоровых клеток, исследователи сделали изображение вируса цветным.

На снимках вирус изображен выходящим из поверхности клеток, которые были взяты у одного из заболевших пациентов. Шипы, похожие на корону, на внешнем крае вирусных частиц — это то, что дает коронавирусам их название.

По состоянию на 20 марта во всем мире зарегистрировано более 245 тысяч заболевших коронавирусом, из них умерло более 9,3 тысяч человек.

В нескольких странах мира сейчас идут исследования и первые тесты возможных вакцин против коронавируса.

Екатерина Гура

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10:28 (мск)© Ньюстюб
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