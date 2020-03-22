Рим превратился в город-призрак (видео)

В невероятном видео, снятом из салона автомобиля, показано, как столица Италии, излюбленное место туристов и паломников, превратилась в
Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки на срок не менее пяти дней.
Италия сейчас является эпицентром кризиса с распространением коронавируса. По данным на утро 22 марта, в стране инфицированы около 53,6 тыс. человек, больше 4,8 тыс. скончались. По официальному количеству смертей Италия обогнала Китай, где от коронавирусной инфекции умерло около 3,3 тысяч человек.
Анна Лысенко