Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Врач назвала еще один способ защиты от коронавирусаСодержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой, пояснила терапевт Лариса Алексеева
Фоторепортажи
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рим превратился в город-призрак (видео)

Всегда переполненные римские улицы из-за карантина теперь совершенно пусты.

Коронавирус COVID-19
21 мартаКоронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано307 297+31 828
Скончалось13 049+1 647
Выздоровело92 382+4 124
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:40 MSK, 22.03

В невероятном видео, снятом из салона автомобиля, показано, как столица Италии, излюбленное место туристов и паломников, превратилась в город-призрак.

Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки на срок не менее пяти дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

Италия сейчас является эпицентром кризиса с распространением коронавируса. По данным на утро 22 марта, в стране инфицированы около 53,6 тыс. человек, больше 4,8 тыс. скончались. По официальному количеству смертей Италия обогнала Китай, где от коронавирусной инфекции умерло около 3,3 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Коронавирус может сохраняться в воздухе до 3 часов, и на поверхностях — до 3 дней
Во время загрузки произошла ошибка.
20 марта© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 11:13 MSK, 22.03
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19
Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор ищет летевших с больным россиянином пассажиров
Странные глубоководные существа попали на видео в Австралии
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 222
50 лет коту под хвост? 187
За друзей . 177
Школа выживания 149
Кино
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44 15 любопытных фактов об актрисе и самые яркие кадры с ней — в материале «Кино Mail.ru»
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Дети
Звезда сериала «Мажор» Разумовская впервые показала фото сына Платону летом исполнится год
Леди
Как девочка из сибирской деревни стала миллионером Трогательная история бизнесмена Марии Самариной, которая проработала детские страхи и проблемы и разбогатела в России и США.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь