Проект Добро Mail.ru собирает средства на помощь старикам в период коронавируса

Из-за распространения коронавируса в нашей стране дома престарелых закрывают на карантин. В итоге тысячи пожилых людей остаются в одиночестве — к ним никого не пускают. Фонд «Старость в радость» решил помочь бабушкам и дедушкам и запустил всероссийскую акцию «Мы рядом».
У акции две основных цели: помочь старикам оставаться на связи с внешним миром и защитить их от вируса, особенно опасного именно для пожилых людей.
Во-первых, сотрудники фонда хотят обеспечить бабушкам и дедушкам качественный интернет и мобильную связь. В каждый дом престарелых закупят по паре планшетов или ноутбуков и оплатят доступ в интернет на несколько месяцев вперед. Благодаря этому волонтеры и все желающие смогут поговорить с пожилыми людьми по видеосвязи или записать для них обращение.
Во-вторых, в домах престарелых не хватает средств гигиены и дезинфекции, а часто мыть руки, пользоваться санитайзерами и делать влажную уборку сейчас крайне важно. Ведь в каждом учреждении проживает от нескольких десятков до нескольких сотен человек, и даже один сотрудник, заболевший вирусом, может стать причиной тотального заражения.
На проведение акции «Мы рядом!» требуется 571 тысяча рублей, на момент написания материала собрано уже более 120 тысяч.