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12:46 (мск), источник: Кино Mail.ru

Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри

Вспоминаем неповторимые образы актрисы и остроумные цитаты героини, навсегда ее прославившей.

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Первые роли

Сара Джессика Паркер родилась в небольшом городке Нелсонвилле (штат Огайо). Уже в детстве мать и отчим (родители Паркер развелись) обнаружили у дочери актерские способности и стремились их развивать. До того как попасть на экран, Паркер сыграла в нескольких мюзиклах: в 1976 году — в постановке «Невинные», чуть позже — в «Звуках музыки».

До своего оглушительного прорыва, случившегося после выхода на телеканале HBO сериала «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер успела сняться в множестве других проектов. Например, в симпатичной семейной комедии «Фокус-покус», рассказывающей о трех ведьмочках, очнувшихся после трехвекового сна в 20-м столетии.

Кроме того, на счету Паркер роли в таких картинах, как «На расстоянии удара» (ее партнером по съемочной площадке стал Брюс Уиллис), «Эд Вуд» (где актриса делила кадр с Джонни Деппом), «Клуб первых жен» и другие.

Сара Джессика Брэдшоу

И все же для большинства зрителей Сара Джессика Паркер неотделима от своей самой известной героини — остроумной и невероятно обаятельной писательницы, знающей толк в туфлях и пытающейся разобраться в отношениях, Кэрри Брэдшоу.

Именно она принесла своей исполнительнице, помимо несметного числа наград (четыре «Золотых глобуса» за лучшую женскую роль, две награды «Эмми», три награды Гильдии киноактеров), статус иконы стиля и образца для подражания, чьи высказывания о мужчинах, любви, браке стали крылатыми. Вспоминаем самые ироничные, точные и трогательные цитаты Кэрри Брэдшоу.

Мужчина, может, и открыл огонь, но применение ему нашла женщина.

«Великие истории любви должны заканчиваться трагедией со слезами, а не документами от юридической фирмы “Голд и Фогель”».

Для меня встречаться параллельно с другим мужчиной — все равно что попытаться впихнуть лишнее платье в доверху забитый чемодан.

«Я поняла, что быть красивым — это все равно что иметь квартиру с видом на парк. Это несправедливо и, как правило, достается тем, кто заслуживает этого меньше всего».

Люди ходят в казино с той же целью, что и на свидание вслепую. В погоне за удачей. Но, как правило, оказываются у разбитого корыта. Если все знают, что выигрывает казино, — зачем играть?

«Когда самка гориллы влюблена, она целыми днями вычесывает блох у своего избранника, но у людей все наоборот: вылавливание блох может испортить даже самые прочные отношения».

Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего.

«Каждый день миллионы людей страдают от симптомов моногамии. Пока никто не нашел лекарства».

Я об этом не думала, пока он не сказал, что я не должна об этом думать.

«Я всегда думала, что, когда я наконец встречу своего единственного, я внутренне успокоюсь, и слова сами вылетят из моих уст, потому что я пойму, что он один-единственный. И вот он здесь, мой идеальный избранник. А я все думаю: он ли это?».

Жизнь после «Секса в большом городе»

После окончания сериала и выхода двух неблестящих полнометражных версий — фильмов «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2» — Сара Джессика Паркер не теряет своего культового статуса и уж точно не сидит без дела. Так, например, с 2016 по 2019 на HBO выходил сериал «Развод», где она не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера.

И пусть время Кэрри Брэдшоу прошло, и паре умопомрачительных брендовых шпилек сегодняшние девушки предпочтут удобные беговые кроссовки, — ее влияние на портрет современной женщины сложно переоценить. Как сказала сама актриса, «экранная героиня перешла в реальную жизнь: все эти туфли, аксессуары, платья, парфюмерия — все это моя внутренняя Кэрри Брэдшоу».

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