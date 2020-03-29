13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал «искривленный» Стамбул (фото)
Невероятные снимки с эффектом трехмерного пространства.
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Невероятные снимки с эффектом трехмерного пространства.
Специалист по визуальным эффектам Айдын Буюктас создал невероятные образы Турции и любимого Стамбула.
Фотограф снимает городские пейзажи с высоты птичьего полета, а затем редактирует снимки так, что на них появляются пространственные изгибы, словно в фильме «Начало». По словам Буюктаса, его с детства вдохновляет фантастика — миры Айзека Азимова и Герберта Уэллса.
На фотографиях серии «Плоские земли» можно увидеть Большой базар, Галатский мост, мечети, вокзалы и многие другие знаковые места Стамбула.
Анна Лысенко