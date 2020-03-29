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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал «искривленный» Стамбул (фото)

Невероятные снимки с эффектом трехмерного пространства.

Специалист по визуальным эффектам Айдын Буюктас создал невероятные образы Турции и любимого Стамбула.

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Фотограф снимает городские пейзажи с высоты птичьего полета, а затем редактирует снимки так, что на них появляются пространственные изгибы, словно в фильме «Начало». По словам Буюктаса, его с детства вдохновляет фантастика — миры Айзека Азимова и Герберта Уэллса.

На фотографиях серии «Плоские земли» можно увидеть Большой базар, Галатский мост, мечети, вокзалы и многие другие знаковые места Стамбула.

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Анна Лысенко

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