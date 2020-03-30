Полицейский из Индии переоделся в коронавирус

Правительство Индии с 25 марта ввело в стране карантин и обязало граждан сидеть дома. Однако далеко не все соблюдают эти предписания, а потому на улицах дежурят полицейские.
Пока одни пытаются воздействовать на людей словами (а также штрафами и дубинками), другие действуют более экзотическими методами. Например, полицейский по имени Раджеш Бабу из города Ченнаи благодаря своей креативности уже успел прославиться в Сети.
Дело в том, что на патрулирование улиц мужчина надевает не просто защитную маску, а целый мотоциклетный шлем, сделанный в виде клетки, зараженной коронавирусом.
По признанию Бубу, идея пришла к нему спонтанно, и шлем он делал собственноручно. Полицейский надеется, что такой наглядный пример подействует на людей, и они будут более ответственно подходить к самоизоляции, сообщает Daily Nation.
По состоянию на конец марта в Индии зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.
Екатерина Гура