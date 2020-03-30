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19:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский из Индии переоделся в коронавирус

Так он пытался убедить сограждан сидеть дома.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03

Правительство Индии с 25 марта ввело в стране карантин и обязало граждан сидеть дома. Однако далеко не все соблюдают эти предписания, а потому на улицах дежурят полицейские.

Пока одни пытаются воздействовать на людей словами (а также штрафами и дубинками), другие действуют более экзотическими методами. Например, полицейский по имени Раджеш Бабу из города Ченнаи благодаря своей креативности уже успел прославиться в Сети.

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Дело в том, что на патрулирование улиц мужчина надевает не просто защитную маску, а целый мотоциклетный шлем, сделанный в виде клетки, зараженной коронавирусом.

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По признанию Бубу, идея пришла к нему спонтанно, и шлем он делал собственноручно. Полицейский надеется, что такой наглядный пример подействует на людей, и они будут более ответственно подходить к самоизоляции, сообщает Daily Nation.

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По состоянию на конец марта в Индии зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

Екатерина Гура

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 30.03
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