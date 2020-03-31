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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обложки знаменитых журналов «подхватили» коронавирус (фото)

Знаковые издания по всему миру отреагировали на пандемию коронавируса COVID-19 креативными обложками.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано801 400 +63 471
Скончалось38 743 +3 724
Выздоровело172 657 +16 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:43 MSK, 31.03

Португальский Vogue поместил на обложку пару, целующуюся в защитных масках. «Изображение не просто стоит тысячи слов. Это также исторический документ», — написали в редакции, отметив, что в будущем образ человека в маске станет узнаваемым символом, означающим вынужденное ограничение свободы. Vogue также принял решение сделать электронную версию данного номера бесплатной.

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The Economist опубликовал рисунок земли с табличкой «Закрыто». «Планета Земля закрывается из-за COVID-19», — комментируют обложку в редакции.

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New Yorker заказал иллюстрацию с женщиной-медиком, которая скучает по родным и желает спокойной ночи семье по видеосвязи, ведь она не может бросить пациентов переполненной больницы.

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Еще одну обложку журнала украшает рисунок известного художника Эрика Друкера. На нем одинокий уборщик моет пол опустевшего Центрального вокзала Нью-Йорка.

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Sports Illustrated разместил на обложке фото пустых трибун. «Как вы освещаете спорт, когда все его существование находится под угрозой глобальной пандемии?» — спрашивают журналисты коллег.

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Hollywood Reporter поместил на обложку изображение коронавируса в виде Звезды Смерти из «Звездных войн». В номере рассказывают о беспрецедентных потерях киноиндустрии и сферы развлечений из-за пандемии.

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Американский Time, итальянский Internazionale и немецкий Der Spiegel тоже создали «коронавирусные» обложки.

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Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:10 MSK, 31.03
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