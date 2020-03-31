Обложки знаменитых журналов «подхватили» коронавирус (фото)

Португальский Vogue поместил на обложку пару, целующуюся в защитных масках. «Изображение не просто стоит тысячи слов. Это также исторический документ», — написали в редакции, отметив, что в будущем образ человека в маске станет узнаваемым символом, означающим вынужденное ограничение свободы. Vogue также принял решение сделать электронную версию данного номера бесплатной.
The Economist опубликовал рисунок земли с табличкой «Закрыто». «Планета Земля закрывается
New Yorker заказал иллюстрацию с
Еще одну обложку журнала украшает рисунок известного художника Эрика Друкера. На нем одинокий уборщик моет пол опустевшего Центрального вокзала
Sports Illustrated разместил на обложке фото пустых трибун. «Как вы освещаете спорт, когда все его существование находится под угрозой глобальной пандемии?» — спрашивают журналисты коллег.
Hollywood Reporter поместил на обложку изображение коронавируса в виде Звезды Смерти из «Звездных войн». В номере рассказывают о беспрецедентных потерях киноиндустрии и сферы развлечений
Американский Time, итальянский Internazionale и немецкий Der Spiegel тоже создали «коронавирусные» обложки.
Анна Лысенко