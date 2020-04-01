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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит Ухань после карантина (фото)

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявили китайские власти. Страна постепенно возвращается к жизни.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано862 234 +73 712
Скончалось42 404 +4 526
Выздоровело178 836 +12 068
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 01.04
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Провинция Хубэй и город Ухань, считающийся «родиной» коронавируса, постепенно снимают ограничения после двухмесячного жесткого карантина.

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Здесь частично восстановили движение транспорта и работу метро, а с 8 апреля намерены возобновить авиасообщение. Начали открываться рынки и торговые центры. А вот модульная больница, куда поступали пациенты с COVID-19, закрылась за ненадобностью.

На входе в общественные здания специальные службы тщательно проверяют посетителей.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 01.04
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