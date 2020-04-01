12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит Ухань после карантина (фото)
Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявили китайские власти. Страна постепенно возвращается к жизни.
Провинция Хубэй и город Ухань, считающийся «родиной» коронавируса, постепенно снимают ограничения после двухмесячного жесткого карантина.
Здесь частично восстановили движение транспорта и работу метро, а с 8 апреля намерены возобновить авиасообщение. Начали открываться рынки и торговые центры. А вот модульная больница, куда поступали пациенты с COVID-19, закрылась за ненадобностью.
На входе в общественные здания специальные службы тщательно проверяют посетителей.
Анна Лысенко