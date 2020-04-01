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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские полицейские «испортили» голубое озеро чернилами (фото)

На это у них были уважительные причины.

Полиция британского города Бакстон в графстве Дербишир в конце марта отчиталась в Facebook о загрязнении «Голубой лагуны» в Харпер Хилл. Стражи правопорядка специально вылили в воду несколько литров чернил и превратили живописный водоем в неприглядную лужу.

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Но на это у них были довольно веские причины. «Голубая лагуна» является не природной достопримечательностью, а крайне токсичным искусственным водоемом, возникшем на месте старого песчаного карьера, в котором не просто нельзя купаться — даже находиться рядом с ним довольно опасно.

Несмотря запрещающие знаки и заграждения, сюда приезжают толпы туристов, чтобы сделать красивый кадр. А в связи с тем, что в стране объявили карантин и британцев обязали сидеть по домам, те, кто живет неподалеку, начали наведываться к озеру, чтобы «подышать свежим воздухом» и развеяться на природе вдали от людей, пишет Insider.

Полицейским, которые уже более пяти лет каждый сезон портят внешний вид голубого озера с помощью чернил, из-за пандемии пришлось выехать на место раньше обычного. Через пару месяцев чернила в воде окончательно растворятся, и полицейским снова придется подкрашивать озеро.

Екатерина Гура

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