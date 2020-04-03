Зрителей на «Поле чудес» заменили на воздушные шарики

это я играю в монополию со своими воображаемыми друзьями, которые появились после недели самоизоляции и делаю вид, что у меня всё хорошо pic.twitter.com/4A7B3xpnMK— Василий Маладер ? (@Maladerr) April 3, 2020
Не все из них ушли в вынужденные отпуска, некоторые продолжили работать, но с соблюдением мер предосторожности. 3 апреля по телевизору показали новый выпуск викторины «Поле чудес», в котором зрителей в студии заменили на желтые воздушные шарики с улыбками.
Несмотря на отсутствие людей в студии, игрокам
Екатерина Гура