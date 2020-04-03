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20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зрителей на «Поле чудес» заменили на воздушные шарики

Так телепрограмма приспосабливается к новым реалиям в условиях коронавируса

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 03.04

Из-за распространения коронавируса в большинстве российских регионов ввели режим всеобщей самоизоляции. Ограничения на перемещения, контакты и дистанцию коснулись и популярных развлекательных программ.

Не все из них ушли в вынужденные отпуска, некоторые продолжили работать, но с соблюдением мер предосторожности. 3 апреля по телевизору показали новый выпуск викторины «Поле чудес», в котором зрителей в студии заменили на желтые воздушные шарики с улыбками.

Несмотря на отсутствие людей в студии, игрокам кто-то продолжал хлопать и кричать подбадривающие слова, что выглядело совершенно сюрреалистично. Пользователи не обошли вниманием обновленную программу и начали шутить по этому поводу в соцсетях.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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