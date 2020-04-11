5 самых необычных планет во Вселенной

Самая молодая планета
V830 Tauri b — экзопланета, вращающаяся вокруг молодой звезды V830 Тельца на расстоянии около 427 световых лет от Солнца. V830 Tauri b является самой молодой из обнаруженных планет — ее возраст всего около 2 миллионов лет. Для сравнения, возраст Земли — 4,54 миллиарда лет.
Самая одинокая планета
Экзопланета под названием HD 106906 b находится в созвездии Южного Креста на расстоянии около 300 световых лет от Солнца.
Она удалена на 97 миллиардов километров от родительской звезды и потому может смело носить звание самой «одинокой» планеты.
Принятая теория формирования звездных систем не может объяснить такую удаленность планеты от своего светила. Из-за «одиночества» планета быстро остывает, но благодаря небольшому возрасту (около 13 миллионов лет — примерно в 350 раз меньше возраста Земли) она еще сохранила тепло со времени своего формирования.
Самая темная планета
TrES-2b — черный газовый гигант, который вращается вокруг звезды GSC 03549−02811 и находится в 750 световых годах от Солнечной системы. На протяжении 14 лет исследований эта планета считается самой темной из всех известных. TrES-2b отражает лишь 0,1% доходящего до нее света — она темнее черной краски или сажи.
Температура атмосферы планеты — более 980 °C. Она так раскалена, что испускает тусклый красный свет, похожий на свечение разогретых углей.
Самая легкая планета
Из обнаруженных на сегодняшний день экзопланет наименьшая масса у PSR B1257+12 A, которая находится в созвездии Девы, примерно в 2300 световых лет от нас. Ее масса составляет около 2% от массы Земли.
Кстати, у PSR B1257+12 A даже есть официальное имя, выбранное Международным астрономическим союзом. Планету назвали Драугр в честь существа из скандинавской мифологии — ожившего мертвеца, близкого к вампирам.
Самая горячая планета
KELT-9 b – справа | Источник: NASA
KELT-9 b — экзопланета, находящаяся в созвездии Лебедя на расстоянии около 620 световых лет от Солнца. Она вращается вокруг одной из самых больших звезд из тех, у которых есть планеты, и этим объясняется невероятно высокая температура KELT-9 b.
Планета раскалена до 4327 °C — выше, чем во внешних слоях Солнца.
При такой температуре начинают разрушаться молекулы, а за самой планетой при движении идет хвост, как от кометы.
Пандемия — такое же необычное явление для Земли, как эти планеты — для космоса. Но пережить непростые времена легче, если знать, чем себя занять. Специально для вас мы собрали лучшие онлайн-сервисы для работы, учебы и развлечений на проекте #ЛучшеДома.