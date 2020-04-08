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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под водой нашли лес возрастом 60 тысяч лет

Он поможет создать новые лекарства.

Источник: NOAA

Под водой у побережья Алабамы ученые обнаружили останки доисторического кипарисового леса, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Он рос на берегах Мексиканского залива около 60 тысяч лет назад — во времена, когда первые люди только начали выходить из Африки. С тех пор уровень моря поднялся, и лес оказался затоплен.

Долгое время о существовании этого леса даже не подозревали. Но в 2004 году ураган «Айван» поднял с морского дна и вынес на побережье несколько доисторических стволов. К лесу на глубину больше 18 метров стали погружаться дайверы и режиссеры. Только в конце 2019 года группа американских ученых наконец отправилась в экспедицию для его изучения.

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Несмотря на то, что древесине около 60 тысяч лет, она чрезвычайно хорошо сохранилась, говорят исследователи. Стволы были погребены под слоями осадка, который защищал их от кислорода и разложения.

В лаборатории ученым удалось обнаружить в древесине более 300 живых организмов. Большинство из них — обычные обитатели океанов вроде корабельных червей. Но некоторые найденные бактерии, обитавшие в древнем лесу, до сих пор не были известны науке. Сейчас исследователи изучают их ДНК, чтобы понять, как они могут быть полезны для создания лекарственных препаратов.

Анна Лысенко

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