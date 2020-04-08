18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
На севере Италии рухнул огромный мост
Обошлось без жертв.
260-метровый мост обрушился в городе Аулла на севере Италии, сообщает AP.
Два водителя получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Больше никто не пострадал, сообщают власти региона. Город, как и вся Италия, находится в условиях строгого карантина, и дороги пустуют.
Министр транспорта Паола де Микели запросила подробный отчет специалистов о состоянии моста и причинах обрушения. По данным издания La Repubblica, в ноябре прошлого года на мосту появилась трещина. Однако технические специалисты заключили, что она не представляет опасности.
В 2018 году в Генуе обрушился виадук, на котором в этот момент находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Погибло 43 человека.
Анна Лысенко