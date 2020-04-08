Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

На севере Италии рухнул огромный мост

Обошлось без жертв.

260-метровый мост обрушился в городе Аулла на севере Италии, сообщает AP.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два водителя получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Больше никто не пострадал, сообщают власти региона. Город, как и вся Италия, находится в условиях строгого карантина, и дороги пустуют.

Во время загрузки произошла ошибка.

Министр транспорта Паола де Микели запросила подробный отчет специалистов о состоянии моста и причинах обрушения. По данным издания La Repubblica, в ноябре прошлого года на мосту появилась трещина. Однако технические специалисты заключили, что она не представляет опасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году в Генуе обрушился виадук, на котором в этот момент находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Погибло 43 человека.

Анна Лысенко

Читайте также
В память об умерших от коронавируса в городах Италии приспускают флаги
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги из-за отмененных рейсов
Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу штатно
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Семьям с детьми облегчат получение выплат в связи с пандемией
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Самые популярные автомобили марта в России (топ-15) В 1 квартале 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (прибавка составила 6 868 машин)
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Печальная весть о состоянии Надежды Бабкиной
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Фото Гитлера, которые он не успел уничтожить
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь