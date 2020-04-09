Выступление Владимира Путина подарило россиянам новые мемы про печенегов и половцев

Всё хорошо pic.twitter.com/DGu8PSbWYT— Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) April 8, 2020
В ходе совещания Владимир Путин также обратился к народу. После слов о том, что людям на самоизоляции стоит «потерпеть и переждать», президент дал оптимистичный прогноз на будущее, который связал с далеким прошлым.
Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Половцы с печенегами настолько впечатлили россиян, что в соцсетях стали массово появляться мемы, иллюстрирующие слова президента.
Кстати, фраза Путина — это явная отсылка к речи из известного выступления российского юриста и оратора Фёдора Плевако на суде по делу о краже старушкой жестяного чайника.
Екатерина Гура