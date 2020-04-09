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18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выступление Владимира Путина подарило россиянам новые мемы про печенегов и половцев

8 апреля президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов по поводу предпринимаемых мер в связи с пандемией коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:00 MSK, 09.04

В ходе совещания Владимир Путин также обратился к народу. После слов о том, что людям на самоизоляции стоит «потерпеть и переждать», президент дал оптимистичный прогноз на будущее, который связал с далеким прошлым.

Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Владимир Путин
Президент России

Половцы с печенегами настолько впечатлили россиян, что в соцсетях стали массово появляться мемы, иллюстрирующие слова президента.

Кстати, фраза Путина — это явная отсылка к речи из известного выступления российского юриста и оратора Фёдора Плевако на суде по делу о краже старушкой жестяного чайника.

Екатерина Гура

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