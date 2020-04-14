Владелица бара выдала зарплату сотрудникам частями интерьера

Из-за коронавируса бары, кафе и рестораны почти по всему миру временно закрыли свои двери, но владельцам этих заведений все равно нужно платить налоги и зарплату своим сотрудникам, оказавшимся дома.
Владельца бара The Sand Bar из американского города Taйби-Айленд Дженнифер Нокс нашла деньги на все эти расходы при отсутствие прибыли.
Женщина решила в прямом смысле использовать интерьер своего заведения.
Дело в том, что в баре существует 15-летняя традиция — клиенты здесь оставляют однодолларовые банкноты с пожеланиями и разными надписями, которые затем крепятся на потолок и стены. Вспомнив о таком неожиданном ресурсе, Нокс решила снять со стен эти деньги и расплатиться ими со своими сотрудниками. В течение трех дней Дненнифер с помощниками аккуратно отклеивали банкноты, чистили их и стирали.
В итоге у них получилась довольно крупная сумма в размере 3 714 долларов, кроме того, несколько постоянных клиентов The Sand Bar, узнав о финансовой проблеме, сделали пожертвования. Таким образом, Дженнифер сумела насобирать 4 101 долларов, которых хватило, чтобы выдать зарплату четырем барменам и двум музыкантам, пишет CNN.
К сожалению, как Дженнифер будет выкручиваться в следующем месяце — пока непонятно. Однако после того, как ее история попала в СМИ, на банковский счет бара стали поступать многочисленные пожертвования от неравнодушных жителей города.