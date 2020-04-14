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20:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 14 апреля

Когда в мире пройдет пик заражений коронавирусом, как тесты на антитела могут помочь снять карантин и какие шаги предпримут россияне первым делом после отмены режима самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 949 210 +66 091
Скончалось123 348 +5 779
Выздоровело467 818 +24 002
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
Люди поддерживают социальную дистанцию на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия | Источник: AFP 2020

Количество заразившихся в России превысило 20 тысяч

За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе. Накануне прирост составил 2558 человек. Общее количество заразившихся достигло 21102. За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человека, в сумме — 1694.

Пик заражений не пройден, остановить коронавирус без вакцины — невозможно

«90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений», — заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис. Вместе с тем в Китае, где началось распространение инфекции в конце 2019 года, самой большой угрозой стали завозные случаи заразившихся.

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Окончательно остановить распространение коронавируса будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он напомнил, что вирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году. Также Всемирная организация здравоохранения высказалась по резонансному вопросу использования вакцинации БЦЖ для профилактики COVID-19.

Как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу

Широкое использование тестов на антитела к коронавирусу (их называют еще «паспортами иммунитета») может вернуть из самоизоляции тех, у кого организм уже сформировал иммунную защиту от коронавируса. Если такие тесты станут широко доступны, то те люди, которые успешно их пройдут, могли бы прекратить соблюдать режим самоизоляции и вернуться к «довирусному» образу жизни. Например, выходить на прогулку в парки или на природу, о чем мечтает каждый четвертый россиянин.

Защитная маска для лица, созданная Аниссой Мекрабех из французской Тулузы, для глухих и слабослышащих людей | Источник: AFP 2020

«Безусловный доход» на фоне кризиса

Группа экономистов призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией. Некоторые россияне лишились работы из-за введенных в стране карантинных мер и самоизоляции, а у многих других это еще впереди: по прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных в России в этом году достигнет 8 миллионов человек. Чтобы поддержать рынок труда, власти максимально упростили процесс регистрации безработных.

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Работодатели не могут урезать зарплату из-за коронавируса для работников организаций, на которых распространяется указ о нерабочих днях. Организации, которые продолжают свою деятельность, могут уменьшить зарплату в период нерабочей недели только по соглашению сторон, говорится в сообщении Роструда.

Президента Никарагуа больше месяца никто не видел

Лидеры всех стран мира озабочены пандемией коронавируса и принимают меры различной эффективности, чтобы защитить свои народы и экономики. Пожалуй, за одним исключением: президента Никарагуа Даниэля Ортегу не видели на публике уже больше месяца, а страна живет практически той же жизнью, что и всегда. В соцсетях есть несколько теорий об исчезновении Ортеги.

«Страдания» котов на самоизоляции превратили в мемы

Люди по всему миру уже несколько недель сидят по домам из-за пандемии коронавируса. Некоторым самоизоляция дается очень нелегко, но, оказывается, еще хуже приходится домашним котам, которые вынуждены все время проводить в компании человека.

Рацион для самоизоляции
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
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