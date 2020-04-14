Коронавирус COVID-19: главные события 14 апреля

Люди поддерживают социальную дистанцию на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия | Источник: AFP 2020
Количество заразившихся в России превысило 20 тысяч
За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе. Накануне прирост составил 2558 человек. Общее количество заразившихся достигло 21102. За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человека, в сумме — 1694.
Пик заражений не пройден, остановить коронавирус без вакцины — невозможно
«90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений», — заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис. Вместе с тем в Китае, где началось распространение инфекции в конце 2019 года, самой большой угрозой стали завозные случаи заразившихся.
Окончательно остановить распространение коронавируса будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он напомнил, что вирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году. Также Всемирная организация здравоохранения высказалась по резонансному вопросу использования вакцинации БЦЖ для профилактики COVID-19.
Как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу
Широкое использование тестов на антитела к коронавирусу (их называют еще «паспортами иммунитета») может вернуть из самоизоляции тех, у кого организм уже сформировал иммунную защиту от коронавируса. Если такие тесты станут широко доступны, то те люди, которые успешно их пройдут, могли бы прекратить соблюдать режим самоизоляции и вернуться к «довирусному» образу жизни. Например, выходить на прогулку в парки или на природу, о чем мечтает каждый четвертый россиянин.
Защитная маска для лица, созданная Аниссой Мекрабех из французской Тулузы, для глухих и слабослышащих людей | Источник: AFP 2020
«Безусловный доход» на фоне кризиса
Группа экономистов призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией. Некоторые россияне лишились работы из-за введенных в стране карантинных мер и самоизоляции, а у многих других это еще впереди: по прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных в России в этом году достигнет 8 миллионов человек. Чтобы поддержать рынок труда, власти максимально упростили процесс регистрации безработных.
Работодатели не могут урезать зарплату из-за коронавируса для работников организаций, на которых распространяется указ о нерабочих днях. Организации, которые продолжают свою деятельность, могут уменьшить зарплату в период нерабочей недели только по соглашению сторон, говорится в сообщении Роструда.
Президента Никарагуа больше месяца никто не видел
Лидеры всех стран мира озабочены пандемией коронавируса и принимают меры различной эффективности, чтобы защитить свои народы и экономики. Пожалуй, за одним исключением: президента Никарагуа Даниэля Ортегу не видели на публике уже больше месяца, а страна живет практически той же жизнью, что и всегда. В соцсетях есть несколько теорий об исчезновении Ортеги.
«Страдания» котов на самоизоляции превратили в мемы
Люди по всему миру уже несколько недель сидят по домам из-за пандемии коронавируса. Некоторым самоизоляция дается очень нелегко, но, оказывается, еще хуже приходится домашним котам, которые вынуждены все время проводить в компании человека.