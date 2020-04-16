В соцсетях шутят о повышении цен на имбирь и лимон

Как только коронавирус из китайской проблемы перерос в глобальную, в Сети сразу же стали появляться многочисленные мифы о том, как можно от него защититься и вылечиться.
Несмотря на официальные заявления ученых и медиков об отсутствии лекарств (в том числе и для профилактики), множество «специалистов» стали рассказывать о чудесном действии корня имбиря, который укрепляет иммунитет и способен противостоять коронавирусу. К нему «в компанию» чуть позже добавились чеснок и лимон.
Из-за такой рекламы эти продукты стали дефицитом сродни туалетной бумаге с гречкой, а цены на них выросли в десятки раз.
Пользователи соцсетей мириться с таким положением вещей не стали и принялись делать мемы о сильном скачке цен.