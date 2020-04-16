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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях шутят о повышении цен на имбирь и лимон

Лимонное богатство и имбирь по цене квартиры

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04
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Генпрокуратура заинтересовалась резко выросшими ценами на имбирь и чеснок в России

Как только коронавирус из китайской проблемы перерос в глобальную, в Сети сразу же стали появляться многочисленные мифы о том, как можно от него защититься и вылечиться.

Несмотря на официальные заявления ученых и медиков об отсутствии лекарств (в том числе и для профилактики), множество «специалистов» стали рассказывать о чудесном действии корня имбиря, который укрепляет иммунитет и способен противостоять коронавирусу. К нему «в компанию» чуть позже добавились чеснок и лимон.

Из-за такой рекламы эти продукты стали дефицитом сродни туалетной бумаге с гречкой, а цены на них выросли в десятки раз.

Пользователи соцсетей мириться с таким положением вещей не стали и принялись делать мемы о сильном скачке цен.

Екатерина Гура

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