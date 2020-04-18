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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус породил новую экологическую проблему (фото)

Во время пандемии коронавируса COVID-19 защитные маски и перчатки стали ежедневной реальностью для людей во всем мире, что привело к проблеме утилизации этих средств защиты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано36 793 +4 785
Скончалось313 +40
Выздоровело3 057 +467
Инфицировано2 265 727 +92 295
Скончалось155 145 +8 854
Выздоровело577 765 +22 979
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:37 MSK, 18.04

Выброшенные маски и перчатки несут двойную угрозу, говорят специалисты. Во-первых, они какое-то время могут хранить на поверхности вирус, что опасно для работников коммунальных служб.

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Во-вторых, они изготовлены, как правило, не из биоразлагаемого материала. Выброшенные на улице, эти товары накапливаются и загрязняют природу так же, как и пластик. В конечном итоге, смытые дождями, маски и перчатки попадут в реки, а затем океаны.

Активист Мария Алгарра, основательница Clean This Beach Up, начала в соцсетях кампанию #TheGloveChallenge. Она призвала подписчиков присылать фото брошенных масок и перчаток. Это поможет повысить осведомленность людей о проблеме, считает активистка.

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Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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