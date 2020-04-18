Коронавирус породил новую экологическую проблему (фото)

Выброшенные маски и перчатки несут двойную угрозу, говорят специалисты. Во-первых, они какое-то время могут хранить на поверхности вирус, что опасно для работников коммунальных служб.
Во-вторых, они изготовлены, как правило, не из биоразлагаемого материала. Выброшенные на улице, эти товары накапливаются и загрязняют природу так же, как и пластик. В конечном итоге, смытые дождями, маски и перчатки попадут в реки, а затем океаны.
Активист Мария Алгарра, основательница Clean This Beach Up, начала в соцсетях кампанию #TheGloveChallenge. Она призвала подписчиков присылать фото брошенных масок и перчаток. Это поможет повысить осведомленность людей о проблеме, считает активистка.