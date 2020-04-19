20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 19 апреля
Ученые установили, что коронавирус
Число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 42 853, рост составил 6 060 случаев за сутки, 43% из них не имели клинических проявлений. Погибли 48 человек. Всего в России от коронавируса скончался 361 пациент, 3291 вылечились.
Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой.
По словам главы государства, все уровни власти РФ в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно и ответственно.
17 апреля власти Китая признали: данные о числе погибших в городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, были неполными. Жертв коронавирусной инфекции оказалось на 40 процентов больше, чем говорилось ранее. Кроме того, появились вопросы и относительно происхождения вируса. В связи с этим у мирового сообщества возникает резонный вопрос: о чем еще недоговаривают в Пекине и можно ли теперь верить тому, что китайские специалисты говорили о коронавирусе?
Число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может быть в 82 раза выше, чем показывает официальная статистика. К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования, проведенного в штате Калифорния в начале апреля.
В ночь на 19 апреля православные христиане отметили Пасху.
COVID-19 заставляет отказываться от привычного празднования ключевых религиозных праздников — Пасхи, Песаха и Рамадана. Запрет на массовые мероприятия касается и верующих, что вызывает определенные трения между властями и религиозными деятелями.
По итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости преподнесет специалистам ряд сюрпризов, считает социолог и демограф Дарья Халтурина. Она также выразила обеспокоенность
Пандемия COVID-19 имеет абсолютно разные последствия для мужчин и женщин — и не только в плане здоровья. Казалось бы, вирусу должно быть все равно, кого заражать. Почему пол имеет такое значение?
Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой.
Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.
С помощью пирамид в Гизе людей во всем мире призвали оставаться дома на самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Пирамиды на окраине Каира подсветили синим цветом. На них появилась надпись: «Оставайтесь дома».
Пока люди остаются в своих домах на самоизоляции, а автомобили пылятся в гаражах, на безлюдных улицах в Южной Африке гуляют беззаботные пингвины.