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20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 19 апреля

Ученые установили, что коронавирус по-разному влияет на мужчин и женщин, демографы озвучили прогноз рождаемости и смертности в России, а на египетских пирамидах оставили «карантинное» послание.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано42 853 +6 060
Скончалось361 +48
Выздоровело3 291 +234
Инфицировано2 367 758 +83 740
Скончалось163 134 +6 233
Выздоровело609 505 +27 990
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:37 MSK, 19.04
Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки заразились коронавирусом 6 060 человек

Число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 42 853, рост составил 6 060 случаев за сутки, 43% из них не имели клинических проявлений. Погибли 48 человек. Всего в России от коронавируса скончался 361 пациент, 3291 вылечились.

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой.
Владимир Путин
Президент России

По словам главы государства, все уровни власти РФ в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно и ответственно.

Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе

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17 апреля власти Китая признали: данные о числе погибших в городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, были неполными. Жертв коронавирусной инфекции оказалось на 40 процентов больше, чем говорилось ранее. Кроме того, появились вопросы и относительно происхождения вируса. В связи с этим у мирового сообщества возникает резонный вопрос: о чем еще недоговаривают в Пекине и можно ли теперь верить тому, что китайские специалисты говорили о коронавирусе?

Ученые получили новые данные о бессимптомном протекании COVID-19

Число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может быть в 82 раза выше, чем показывает официальная статистика. К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования, проведенного в штате Калифорния в начале апреля.

Грузия, Тбилиси | Источник: AFP 2020

Как коронавирус влияет на верующих по всему миру

В ночь на 19 апреля православные христиане отметили Пасху. Из-за пандемии коронавируса многие храмы проводили службу без участия прихожан, транслируя богослужения онлайн.

COVID-19 заставляет отказываться от привычного празднования ключевых религиозных праздников — Пасхи, Песаха и Рамадана. Запрет на массовые мероприятия касается и верующих, что вызывает определенные трения между властями и религиозными деятелями.

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

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По итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости преподнесет специалистам ряд сюрпризов, считает социолог и демограф Дарья Халтурина. Она также выразила обеспокоенность из-за роста потребления алкоголя.

Насколько по-разному пандемия влияет на мужчин и женщин

Пандемия COVID-19 имеет абсолютно разные последствия для мужчин и женщин — и не только в плане здоровья. Казалось бы, вирусу должно быть все равно, кого заражать. Почему пол имеет такое значение?

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России

Специалисты советуют использовать в этих целях нейтральное моющее средство, которое следует потом тщательно смыть.

Медсестра в Нью-Йорке, США | Источник: AFP 2020

На египетских пирамидах оставили «карантинное» послание

С помощью пирамид в Гизе людей во всем мире призвали оставаться дома на самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Пирамиды на окраине Каира подсветили синим цветом. На них появилась надпись: «Оставайтесь дома».

В ЮАР на безлюдные улицы вышли пингвины

Пока люди остаются в своих домах на самоизоляции, а автомобили пылятся в гаражах, на безлюдных улицах в Южной Африке гуляют беззаботные пингвины.

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