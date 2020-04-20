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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самые неудачные фразы для поддержки

От них становится только хуже.

Источник: @kellysikkema

Специалисты из Оксфордского университета провели эксперимент и выяснили, что распространенные фразы вроде «все будет хорошо», «не переживай» и «все наладится», на самом деле, имеют абсолютно противоположный эффект.

Вместо того, чтобы поддержать человека, они способны усугубить его состояние и даже испортить отношения между людьми.

В эксперименте приняли участие 325 человек, которые состояли в браке. Они рассказали ученым, как супруги их утешают и поддерживают, а также описали свое эмоциональное состояние и отношения в браке.

Выяснилось, что люди, чей партнер выслушивает проблемы, предлагает решения или даже спорит, чувствуют себя намного комфортнее и увереннее, чем тем, кто слышит в ответ лишь фразы вроде «все будет хорошо». Такие общие «советы» сводят на нет чужие эмоции, а также подсознательно расцениваются человеком как контроль и принуждение «взять себя в руки и не ныть», пишет издание Inc.

Екатерина Гура

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