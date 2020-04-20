Животных, соблюдающих безопасную дистанцию, показали на фото

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для профилактики коронавируса COVID-19 настоятельно рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров. Этого достаточно, чтобы небольшие капли жидкости с вирусом при разговоре, чихании или кашле не могли заразить никого вокруг.
Несмотря на предостережения, некоторые люди не считают эту рекомендацию полезной, чего не скажешь о животных.
Пользователи соцсетей в шутку начали публиковать фото животных и птиц, которые находятся друг от друга на безопасном расстоянии и соблюдают положенную дистанцию.
Екатерина Гура