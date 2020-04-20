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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Животных, соблюдающих безопасную дистанцию, показали на фото

Даже братья наши меньшие следуют советам специалистов

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РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 424 419 +67 944
Скончалось166 256 +4 186
Выздоровело636 183 +31 040
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 20.04
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для профилактики коронавируса COVID-19 настоятельно рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров. Этого достаточно, чтобы небольшие капли жидкости с вирусом при разговоре, чихании или кашле не могли заразить никого вокруг.

Несмотря на предостережения, некоторые люди не считают эту рекомендацию полезной, чего не скажешь о животных.

Пользователи соцсетей в шутку начали публиковать фото животных и птиц, которые находятся друг от друга на безопасном расстоянии и соблюдают положенную дистанцию.

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Опубликовано Patrick Teves Pinili Воскресенье, 15 марта 2020 г.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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