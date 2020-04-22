14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спутник показал «обездвиженную» Венецианскую лагуну
Трафик упал почти до нуля.
Власти Венеции в борьбе с коронавирусом резко сократили движение лодок по каналам Венеции.
В городе давно не видели круизных лайнеров. Но и самые обычные водные трамваи, или вапоретти, тоже остановились.
«Обездвиженная» Венеция видна даже из космоса. Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 показал, как изменился трафик в городе в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го.
Ранее фотокорреспонденты агентства Reuters показали, как очистились разные города мира после остановки транспорта и производств.
Анна Лысенко