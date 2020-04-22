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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спутник показал «обездвиженную» Венецианскую лагуну

Трафик упал почти до нуля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 580 729 +85 814
Скончалось178 371 +7 122
Выздоровело693 093 +35 084
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Власти Венеции в борьбе с коронавирусом резко сократили движение лодок по каналам Венеции.

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В городе давно не видели круизных лайнеров. Но и самые обычные водные трамваи, или вапоретти, тоже остановились.

«Обездвиженная» Венеция видна даже из космоса. Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 показал, как изменился трафик в городе в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го.

Ранее фотокорреспонденты агентства Reuters показали, как очистились разные города мира после остановки транспорта и производств.

Анна Лысенко

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