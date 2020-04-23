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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как советские плакаты хвалили и ругали перестройку (фото)

23 апреля 1985 года генсек Михаил Горбачев на пленуме ЦК КПСС заявил о необходимости усовершенствовать существующую в СССР экономическую систему. Так было положено начало знаменитой перестройке.

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Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни Союза начались спустя 2 года, когда перестройку объявили новой государственной идеологией.

В стране начали вводить демократические свободы: частично отменили цензуру, ликвидировали спецхраны, отменили однопартийную систему, ввели пост Президента СССР и возобновили реабилитацию жертв сталинизма.

Разрешили частное предпринимательство и частную собственность. Начали возвращать советское гражданство принудительно его лишенным, сняли цензуру с западной культуры, завершили Афганскую войну и начали сокращать ядерное вооружение. Запомнилась перестройка и антиалкогольной кампанией 1985−1987 годов.

Перестройка сопровождалась экономическими и политическими потрясениями: национальными конфликтами, денежной реформой, забастовками шахтеров, девальвацией и рецессией, увеличением внешнего долга как минимум в три раза. Исчерпавшая себя система долго и очень болезненно внедряла капиталистические механизмы.

Плакаты о перестройке вошли в историю как яркий документ эпохи. Их авторы добились виртуозного мастерства в искусстве пропаганды, иронии и сатиры.

Анна Лысенко

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