Как советские плакаты хвалили и ругали перестройку (фото)

Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни Союза начались спустя 2 года, когда перестройку объявили новой государственной идеологией.
В стране начали вводить демократические свободы: частично отменили цензуру, ликвидировали спецхраны, отменили однопартийную систему, ввели пост Президента СССР и возобновили реабилитацию жертв сталинизма.
Разрешили частное предпринимательство и частную собственность. Начали возвращать советское гражданство принудительно его лишенным, сняли цензуру с западной культуры, завершили Афганскую войну и начали сокращать ядерное вооружение. Запомнилась перестройка и антиалкогольной кампанией 1985−1987 годов.
Перестройка сопровождалась экономическими и политическими потрясениями: национальными конфликтами, денежной реформой, забастовками шахтеров, девальвацией и рецессией, увеличением внешнего долга как минимум в три раза. Исчерпавшая себя система долго и очень болезненно внедряла капиталистические механизмы.
Плакаты о перестройке вошли в историю как яркий документ эпохи. Их авторы добились виртуозного мастерства в искусстве пропаганды, иронии и сатиры.