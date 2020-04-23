Коронавирус COVID-19: главные события 23 апреля

Прирост заболевших в стране сокращается второй день подряд. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4 774 человек. Накануне оперштаб отчитался о 5 236 новых случаях заражения после 5 642 случаев днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в стране выросло до 62 773 инфицированных.
За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей. Заболеваемость в Москве также падает второй день подряд — оперштаб сообщил о 2548 новых заразившихся коронавирусом накануне и о 3083 новых случаях днем ранее.
По мнению Сергея Собянина, пока нельзя говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице вышла на плато или что есть
Более точное число инфицированных коронавирусом COVID-19 в КНР до 20 февраля могло составлять не свыше 55 тысяч, как по официальным данным, а в четыре раза больше — более 232 тысяч человек, говорится в исследовании ученых из Гонконга.
Эксперты полагают, что пандемия коронавируса постепенно подходит к пику заражаемости. В связи с этим некоторые страны начинают первые процедуры по смягчению режима изоляции, в котором живут уже более месяца. Тем временем ВОЗ призвала страны мира не смягчать карантинные меры.
На вопрос о том, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах или этим летом, большинство респондентов (57%) ответили, что дома. На даче планируют провести время 35% опрошенных.
Исследование потребительских настроений в условиях коронавируса показало, как пандемия изменила планы россиян о покупках на ближайшие полгода. Продуктовые сети уже начали вводить ограничения для покупателей
В лучшем случае российская экономика в этом году уменьшится на 3,8%, в худшем — на 10,2%. При таком раскладе в нашей стране рост безработицы может составить от 2,5 миллиона до 8 миллионов человек. С такими прогнозами остается только беречь сбережения. Экономисты посоветовали, от каких покупок лучше отказаться.
Математики проследили за тем, как коронавирусная инфекция развивалась у пациентов разных возрастных групп в странах, где проводили вакцинацию БЦЖ. Результаты заставили их усомниться в том, что эта вакцина может снизить вероятность заражения коронавирусом.
Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях
Корреспондент подежурил на импровизированном пикете при въезде в Москву, и у него сложилось впечатление, что начатая в столице автоматическая видеофиксация госномеров игнорирующих нормы карантина автовладельцев и другие превентивные мероприятия фактически оставили без работы сотрудников ДПС.
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