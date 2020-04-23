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20:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 23 апреля

Число зараженных в Китае может оказаться в разы больше, в мире ослабляют карантинные меры, а россиян призывают беречь деньги.

Коронавирус COVID-19
20:44 (мск)Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:31 MSK, 23.04
Инфицировано62 773+4 774
Скончалось555+42
Выздоровело4 891+471
Инфицировано2 665 122+61 975
Скончалось186 131+5 347
Выздоровело727 170+25 744
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Турецкие парламентарии у мавзолея основателя Турции Республик Мустафы Кемаля Ататюрка во время церемонии, посвященной столетию со дня основания турецкого парламента | Источник: AP 2020

В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

Прирост заболевших в стране сокращается второй день подряд. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4 774 человек. Накануне оперштаб отчитался о 5 236 новых случаях заражения после 5 642 случаев днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в стране выросло до 62 773 инфицированных.

Большинство новых заболевших COVID-19 — в Москве.

За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей. Заболеваемость в Москве также падает второй день подряд — оперштаб сообщил о 2548 новых заразившихся коронавирусом накануне и о 3083 новых случаях днем ранее.

По мнению Сергея Собянина, пока нельзя говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице вышла на плато или что есть какая-то позитивная динамика. Не пройдено и полпути — как минимум еще несколько недель предстоит справляться с существующими вызовами, считает мэр. Кроме того, Собянин констатировал, что проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать, хотя и не носит драматического характера.

Число зараженных COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше

Более точное число инфицированных коронавирусом COVID-19 в КНР до 20 февраля могло составлять не свыше 55 тысяч, как по официальным данным, а в четыре раза больше — более 232 тысяч человек, говорится в исследовании ученых из Гонконга.

Почему в мире начинают смягчать карантинные меры

Эксперты полагают, что пандемия коронавируса постепенно подходит к пику заражаемости. В связи с этим некоторые страны начинают первые процедуры по смягчению режима изоляции, в котором живут уже более месяца. Тем временем ВОЗ призвала страны мира не смягчать карантинные меры.

Четверть россиян изменили планы на майские праздники

На вопрос о том, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах или этим летом, большинство респондентов (57%) ответили, что дома. На даче планируют провести время 35% опрошенных.

«Сегодня ели перловку голую»

Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, под ударом оказались почти 25 млн работающих россиян, уверены экономисты. Это самозанятые, а также работники небольших и средних компаний в секторе услуг. Многие из них не знают, что будут делать в мае, если режим самоизоляции и нерабочих дней продлят.

Свадебный салон в центре Загрба, Хорватия | Источник: AP 2020

Исследование потребительских настроений в условиях коронавируса показало, как пандемия изменила планы россиян о покупках на ближайшие полгода. Продуктовые сети уже начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.

Поберегите ваши деньги

В лучшем случае российская экономика в этом году уменьшится на 3,8%, в худшем — на 10,2%. При таком раскладе в нашей стране рост безработицы может составить от 2,5 миллиона до 8 миллионов человек. С такими прогнозами остается только беречь сбережения. Экономисты посоветовали, от каких покупок лучше отказаться.

Влияние БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом опровергли

Математики проследили за тем, как коронавирусная инфекция развивалась у пациентов разных возрастных групп в странах, где проводили вакцинацию БЦЖ. Результаты заставили их усомниться в том, что эта вакцина может снизить вероятность заражения коронавирусом.

«Сделать каждый дом мечетью»

Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции.

Камерный патруль

Корреспондент подежурил на импровизированном пикете при въезде в Москву, и у него сложилось впечатление, что начатая в столице автоматическая видеофиксация госномеров игнорирующих нормы карантина автовладельцев и другие превентивные мероприятия фактически оставили без работы сотрудников ДПС.

Источник: Reuters

Одинокий остров

Знаменитый остров-крепость Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак. Из-за пандемии все путешественники и иногородние работники разъехались, остались лишь местные жители — всего четыре десятка человек.

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