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11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В японском городе женщин попросили не ходить за покупками

Глава Осаки считает, что женщины слишком долго выбирают продукты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 24.04
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Источник: AP 2020

Мэр Осаки Ичиро Мацуи подвергся резкой критике после того, как предложил ходить за покупками в супермаркеты только мужчинам, сообщает CNN.

«Женщины дольше покупают продукты, потому что они просматривают различные товары и решают, какой вариант лучше», — сказал Мацуи журналистам на пресс-конференции по коронавирусу.

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«Мужчины быстро берут то, что им сказали купить, чтобы не задерживаться в супермаркете. Это позволяет избежать тесного контакта с другими», — добавил мэр.

По последним данным, в Японии зарегистрировано 13,1 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 марта было зарегистрировано только 243 случая. Мацуи предположил, что, если за покупками будут ходить мужчины, это поможет остановить рост распространения коронавируса.

Предложение мэра Осаки сразу же раскритиковали в СМИ и соцсетях. По словам японцев, это откровенная дискриминация женщин.

Женщины в Японии составляют примерно 51% населения. При этом страна занимает 110 место в списке из 149 стран по индексу гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

Анна Лысенко

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