11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В японском городе женщин попросили не ходить за покупками
Глава Осаки считает, что женщины слишком долго выбирают продукты.
Мэр Осаки Ичиро Мацуи подвергся резкой критике после того, как предложил ходить за покупками в супермаркеты только мужчинам, сообщает CNN.
«Женщины дольше покупают продукты, потому что они просматривают различные товары и решают, какой вариант лучше», — сказал Мацуи журналистам на
«Мужчины быстро берут то, что им сказали купить, чтобы не задерживаться в супермаркете. Это позволяет избежать тесного контакта с другими», — добавил мэр.
По последним данным, в Японии зарегистрировано 13,1 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 1 марта было зарегистрировано только 243 случая. Мацуи предположил, что, если за покупками будут ходить мужчины, это поможет остановить рост распространения коронавируса.
Предложение мэра Осаки сразу же раскритиковали в СМИ и соцсетях. По словам японцев, это откровенная дискриминация женщин.
Женщины в Японии составляют примерно 51% населения. При этом страна занимает 110 место в списке из 149 стран по индексу гендерного разрыва Всемирного экономического форума.
Анна Лысенко