Жительница США рассказала, как советское воспитание помогло ей во время пандемии

Иллюстратор издания The New Yorker Дженни Кройк родилась в
Раньше девушке они казались бессмысленными и чересчур строгими, но сейчас, когда мир охватила пандемия коронавируса, Дженни призналась, что оказалась одной из немногих в США, кто был готов к карантинным мерам и изменившейся реальности.
22 апреля в The New Yorker была опубликована серия из семи иллюстраций Дженни под заголовком «Как моя советская мама подготовила меня к пандемии коронавируса».
Кройк показала и рассказала, что с детства мама приучила ее соблюдать правила личной гигиены и как можно чаще мыть руки, обувь и все купленные овощи и фрукты.
Например, туалетная бумага, спички и батарейки и еда с длительным сроком годности (консервы, крупы, соль).
Дженни также с раннего детства слышала рассказы о пустых магазинных полках в СССР, потому ее не сильно напугал дефицит товаров в супермаркетах в связи с коронавирусной паникой.
Екатерина Гура