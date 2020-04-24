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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США рассказала, как советское воспитание помогло ей во время пандемии

Чрезмерная чистота и гигиена больше не кажутся ей чем-то абсурдным.

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Иллюстратор издания The New Yorker Дженни Кройк родилась в Санкт-Петербурге, но уже много лет живет в США. Ее мама — русская, а потому воспитывала Дженни в соответствии с советскими правилами.

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Раньше девушке они казались бессмысленными и чересчур строгими, но сейчас, когда мир охватила пандемия коронавируса, Дженни призналась, что оказалась одной из немногих в США, кто был готов к карантинным мерам и изменившейся реальности.

22 апреля в The New Yorker была опубликована серия из семи иллюстраций Дженни под заголовком «Как моя советская мама подготовила меня к пандемии коронавируса».

Кройк показала и рассказала, что с детства мама приучила ее соблюдать правила личной гигиены и как можно чаще мыть руки, обувь и все купленные овощи и фрукты.

Также девушка с детства знала, что в доме обязательно должен быть неприкосновенный запас самых важных вещей.

Например, туалетная бумага, спички и батарейки и еда с длительным сроком годности (консервы, крупы, соль).

Дженни также с раннего детства слышала рассказы о пустых магазинных полках в СССР, потому ее не сильно напугал дефицит товаров в супермаркетах в связи с коронавирусной паникой.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 24.04
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