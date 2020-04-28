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13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом

Нужно избегать недостатка витамина D.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 28.04
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Источник: Reuters

Пребывание на солнце хотя бы 10 минут в день может значительно снизить риск заражения COVID-19, утверждает австралийский эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил.

Нил занимается исследованиями рака кожи. Она давно изучает влияние недостатка витамина D на иммунную систему.

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Ранее исследование с участием 78 тысяч пациентов показало, что у людей с низким уровнем витамина D шансы подхватить острую респираторную инфекцию почти в два раза выше.

В своей новой работе Нил обнаружила, что низкий уровень витамина D, который кожа вырабатывает под воздействием солнечного света, увеличивает уязвимость к COVID-19. Она также сообщила, что люди с дефицитом витамина D болеют дольше других.

«Сейчас, как никогда, не время для дефицита витамина D», — сказала доктор Нил в интервью The Australian.

Эксперт из Брисбена ежедневно проводит под солнечными лучами пять-десять минут, чтобы стимулировать выработку витамина D. Жителям холодных регионов она порекомендовала проводить на солнце 10−15 минут в день.

При этом эксперт напомнила, что важно соблюдать правила карантина и находиться в самоизоляции. Необходимую дозу ультрафиолета можно получать на балконе или во время прогулки с собакой. Также можно запланировать поход за продуктами на время, когда ярко светит солнце.

Анна Лысенко

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