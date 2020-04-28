13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом
Нужно избегать недостатка витамина D.
Пребывание на солнце хотя бы 10 минут в день может значительно снизить риск заражения COVID-19, утверждает австралийский эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил.
Нил занимается исследованиями рака кожи. Она давно изучает влияние недостатка витамина D на иммунную систему.
Ранее исследование с участием 78 тысяч пациентов показало, что у людей с низким уровнем витамина D шансы подхватить острую респираторную инфекцию почти в два раза выше.
В своей новой работе Нил обнаружила, что низкий уровень витамина D, который кожа вырабатывает под воздействием солнечного света, увеличивает уязвимость к COVID-19. Она также сообщила, что люди с дефицитом витамина D болеют дольше других.
«Сейчас, как никогда, не время для дефицита витамина D», — сказала доктор Нил в интервью The Australian.
Эксперт из Брисбена ежедневно проводит под солнечными лучами
Анна Лысенко