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21:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 5 мая

Количество новых случаев заражения в России немного уменьшилось, Лукашенко отчитался о ситуации в Белоруссии, а ученые сразу двух стран сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 628 824+69 599
Скончалось254 430+4 910
Выздоровело1 184 499+40 832
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Источник: AFP 2020
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В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек

Число случаев выявления коронавирусной инфекции в стране снижается второй день подряд. За последние сутки в России выявили 10 102 человек с подтвержденным COVID-19. Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем.

Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 человек скончался.

В Китае за день нашли одного заболевшего

Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 87 пациентов, летальных исходов не было.

Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 325 человек.

Граффити в мексиканском Акапулько сейчас, как и во всем мире, посвящают врачам | Источник: AFP 2020

Первые заражения в различных странах могли быть еще в декабре

В ВОЗ прокомментировали информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года. В организации допускают, что будет выявлено больше ранних случаев.

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Названы самые востребованные профессии после пандемии

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Работодатели будут по-прежнему искать работников кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. 4 мая об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых из Нидерландов. 5 мая стало известно о создании антител к коронавирусу в научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR).

Продажа медицинских масок в одном из московских магазинов | Источник: AFP 2020
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Назван процент россиян, готовых обратиться ко врачу с первыми симптомами COVID-19

Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра. При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся 35% опрошенных.

Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии заявил, что количество человек, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло в стране 18,35 тысячи на данный момент. По состоянию на утро вторника в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом, добавил белорусский лидер.

Юрий Стоянов снял ролики о коронавирусе

Комик Юрий Стоянов запустил ютьюб-канал, в котором публикует скетчи о самоизоляции. Актер уже снял ролики о бане, санитайзере и семейных ссорах на карантине.

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Футбол возвращается

Больше всего угнетает неопределённость. Непонятно, когда можно будет гулять в парке. Непонятно, когда возобновятся футбольные лиги. Ещё недавно мы гадали, на какой срок замерла жизнь — то ли на несколько недель, то ли на несколько месяцев, а то и более страшные мысли лезли в голову. Однако теперь, кажется, мы видим первые позитивные новости.

Анна Лысенко

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
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