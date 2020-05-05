Коронавирус COVID-19: главные события 5 мая

В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
Число случаев выявления коронавирусной инфекции в стране снижается второй день подряд. За последние сутки в России выявили 10 102 человек с подтвержденным COVID-19. Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем.
Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 человек скончался.
В Китае за день нашли одного заболевшего
Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 87 пациентов, летальных исходов не было.
Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 325 человек.
Граффити в мексиканском Акапулько сейчас, как и во всем мире, посвящают врачам | Источник: AFP 2020
Первые заражения в различных странах могли быть еще в декабре
В ВОЗ прокомментировали информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года. В организации допускают, что будет выявлено больше ранних случаев.
Названы самые востребованные профессии после пандемии
По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.
Работодатели будут по-прежнему искать работников кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. 4 мая об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых из Нидерландов. 5 мая стало известно о создании антител к коронавирусу в научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR).
Продажа медицинских масок в одном из московских магазинов | Источник: AFP 2020
Назван процент россиян, готовых обратиться ко врачу с первыми симптомами COVID-19
Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра. При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся 35% опрошенных.
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии заявил, что количество человек, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло в стране 18,35 тысячи на данный момент. По состоянию на утро вторника в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом, добавил белорусский лидер.
Юрий Стоянов снял ролики о коронавирусе
Комик Юрий Стоянов запустил ютьюб-канал, в котором публикует скетчи о самоизоляции. Актер уже снял ролики о бане, санитайзере и семейных ссорах на карантине.
В Южной Корее стартовал чемпионат бейсбольной лиги. Пока без зрителей | Источник: AFP 2020
Футбол возвращается
Больше всего угнетает неопределённость. Непонятно, когда можно будет гулять в парке. Непонятно, когда возобновятся футбольные лиги. Ещё недавно мы гадали, на какой срок замерла жизнь — то ли на несколько недель, то ли на несколько месяцев, а то и более страшные мысли лезли в голову. Однако теперь, кажется, мы видим первые позитивные новости.
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