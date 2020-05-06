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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Нью-Йорка наводнили парки и породили новые мемы

Снимки с отдыха получились слишком многолюдными.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
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США остается лидером среди стран по количеству людей, зараженных коронавирусом COVID-19, а Нью-Йорк в этом смысле является «столицей» заболевания. По информации на 5 мая, из 321 тысячи людей, зараженных коронавирусом в штате Нью-Йорк, 171 тысяча приходится именно на столицу региона.

По словам губернатора Эндрю Куомо, коронавирусные меры в разных городах штата будут постепенно сниматься после 15 мая, но жители «Большого яблока» решили не дожидаться обещанной «свободы» и уже в первые майские выходные массово отправились отдыхать в парки, передает Fox News.

В соцсетях появилось множество снимков, на которых толпы людей загорают на газонах и наслаждаются теплыми и солнечными днями. Но пока одни комментаторы бросились осуждать нью-йоркцев за беспечность и безответственность, другие увидели в снимках отличный повод для мемов.

Отвратительно! Это фото было сделано сегодня в Бруклине. Перестаньте вести себя как эгоисты и сидите дома.
Отвратительно! Это фото было сделано в эти выходные в Хантингтон Бич (Калифорния). Перестаньте вести себя как эгоисты и сидите дома.
Сегодня в Нью-Дели. Что не так с этими людьми?
В Стокгольме то же самое.
Это происходит и в Лондоне! И даже полицейский делает это!
Это ужасно, никто не соблюдает социальную дистанцию. Фото было сделано сегодня в парке.
Отвратительно и страшно от того, что люди не дистанцируются друг от друга.
Берег Джерси прямо сейчас, это неприемлемо!
Я испытываю отвращение к этой картине, на которой люди в парке игнорируют рекомендации по социальному дистанцированию. Нет оправдания такому поведению. Я не знаю, откуда эта фотография, но, пожалуйста, ретвитните, чтобы распространить это и спасти жизни.
Это действительно вышло из-под контроля!
У этих молодых людей совсем нет уважения.

Екатерина Гура

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
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