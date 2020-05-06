Жители Нью-Йорка наводнили парки и породили новые мемы

Christopher Street Pier - 4:48pm. Not sure if the message is getting through. pic.twitter.com/RXNQ5pUWkn— Lachlan Cartwright (@LachCartwright) May 3, 2020
США остается лидером среди стран по количеству людей, зараженных коронавирусом COVID-19, а
По словам губернатора Эндрю Куомо, коронавирусные меры в разных городах штата будут постепенно сниматься после 15 мая, но жители «Большого яблока» решили не дожидаться обещанной «свободы» и уже в первые майские выходные массово отправились отдыхать в парки, передает Fox News.
В соцсетях появилось множество снимков, на которых толпы людей загорают на газонах и наслаждаются теплыми и солнечными днями. Но пока одни комментаторы бросились осуждать
Екатерина Гура