15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чтобы помнили: 15 самых необычных памятников Великой Отечественной войны
За каждым из них стоит история
Скульпторы — В. Жуков, В. Маринин и П. Солодков, 2010 год, Ахтубинск, Астраханская область.
Памятник представляет собой солдата с автоматом на коленях, рядом с которым — два верблюда. Животные Мишка и Машка прославились тем, что участвовали в легендарной Сталинградской битве и дошли от Нижнего Поволжья до Берлина.
Скульптор — А. Татаринов, 2012 год, село Буб, Сивинский район, Пермский край.
В центре села Буб Пермского края стоит памятник с фигурой пожилой женщины в платке, а за ее спиной — стела с самолетом. Можно подумать, что это собирательный образ советской матери, но это не так. Памятник изображает крестьянку Матрену Ивановну Яковлеву, которая для местных жителей стала легендой. Когда ее муж и сыновья ушли на фронт, женщина не стала сидеть сложа руки, а начала собирать деньги на нужды армии. Она занималась хозяйством и продала все, что у нее было — за это она выручила 100 тысяч рублей. Всю сумму крестьянка перечислила в фонд обороны на покупку боевого самолета.
Скульптор — В. И. Перфилов, 1973 год, поселок Матвеев Курган,
Скульптура
Скульптор — Р. П. Харитонов, 1975 год, Волгоград.
В Краснооктябрьском районе Волгограда, прямо напротив завода «Красный октябрь», стоит необычный монумент — объятый пламенем мужчина с вытянутыми вперед руками. Эта скульптура посвящена 24-летнему моряку, защищавшему Сталинград, — Михаилу Паникахе. 2 ноября 1942 года в районе завода «Красный октябрь» он оказался в окопе, окруженном немецкими танками. Паникаха попытался ползком приблизиться к танкам с бутылками с зажигательной смесью, но немецкая пуля попала в одну из бутылок, и солдат моментально вспыхнул. Охваченный пламенем, он бросился на немецкий танк. Похоронили бойца там же, на месте его гибели.
Скульптор — Н. Аведиков, 1961 год,
Мальчик, прижимающий к груди голубя, — это подросток Витя Черевичкин из
Скульптор — С. Скала, архитектор О. Медведев, 2005 год, г. Мышкин, Ярославская область.
Мемориальный комплекс был открыт к 60-летию Победы, а его строительство заняло всего 3 месяца. В центре мемориала находится бронзовая фигура солдата, перед которым горит Вечный огонь. За его спиной представлены барельефы местных Героев Советского Союза и список местных жителей, погибших во время войны. Перед солдатом расположена Книга Памяти, в которую поименно вписаны воевавшие мышкинцы.
Орлов погиб в битве под Сталинградом 26 октября 1942 года. Его супруга отказывалась верить в его смерть и даже после получения похоронки продолжала писать ему письма, которые также отобразили на мемориальной стене.
Архитектор — А. Веселовский, 1981 год, 114 километр Волоколамского шоссе, Московская область.
Пожалуй, советскую военную технику чаще всего увековечивают в качестве памятников ВОВ на территории бывшего Советского Союза. Однако памятник под названием «Взрыв», расположенный на Волоколамском шоссе в Подмосковье, является уникальным. Дело в том, что центром композиции здесь является настоящая немецкая техника —
Архитектор — Г. Наджарян, 1979 год, поселок Мысхако, Новороссийск.
Еще один памятник под названием «Взрыв» находится в поселке Мысхако в Новороссийске. Однако, в отличие от подмосковного «вражеского танка», этот монумент состоит из настоящих осколков снарядов, авиабомб и мин, которые были собраны после войны в этом районе. Вес памятника составляет 1250 килограммов — считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого солдата, героически оборонявшего Новороссийск. Монумент «Взрыв» входит в состав мемориального комплекса «Долина смерти».
Архитектор — Л. Левин. Скульпторы А. Финский, Э. Полок, 1942 год, 2000 год, Минск, Беларусь.
Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске и посвящен жертвам Холокоста. На этом месте 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5 тысяч узников Минского гетто. В 1947 году здесь появился обелиск. Это был первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором была сделана надпись на идиш, однако, через несколько лет авторов памятника арестовали и сослали в лагеря за то, что на обелиске было написано не о «мирных советских гражданах», а о евреях. Тем не менее сам памятник сохранился нетронутым.
По ней строем спускаются истощенные еврейские узники. Кстати, все работы по строительству и реконструкции мемориала выполнялись вручную, без применения
Одним из самых необычных, но отнюдь не единственным подобным памятником Великой Отечественной войны является разрушенный Дворец культуры цементников в Новороссийске. Открытие нового красивого здания было назначено на воскресенье, 22 июня 1941 года. Но этого так и не произошло. Дворец долгое время находился на самой линии фронта и был практически полностью разрушен. После окончания войны было решено не восстанавливать дворец, а сделать из него мемориал памяти. Кстати, похожая судьба и у здания областной клинической больницы в Воронеже. Сейчас оно также является памятником ВОВ.
Скульптор — Д. Цораев, 1971 год, Куртатинское ущелье, республика Северная Осетия — Алания.
Этот довольно необычный и трогательный памятник изображает измученного бронзового коня, оплакивающего своего погибшего наездника и друга. Памятник посвящен выходцам из Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, а «верный конь» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям, большинство из которых были кавалеристами и оказались беспомощными против вражеских танков и самолетов.
Единственный нерукотворный памятник Великой Отечественной войны в нашей подборке, но далеко не единственный на территории бывшего СССР. Это 100-летнее дерево в полметра в обхвате имеет очень трагическую историю. Когда ребята из местного детдома уходили на фронт, они прощались с дубами на аллейке, а через время сюда стали приносить и похоронки. Просто потому, что приносить их было больше некуда. С годами здесь осталось лишь одно дерево. Ему присвоили статус памятника, огородили и поставили мемориальную табличку. Теперь ветераны и местные жители несут к дереву цветы.
Скульпторы — К. Новиков, И. Кулаков, 2013 год, Владивосток.
Бронзовая статуя героини известной военной песни «Катюша» стоит в сквере Моргородка во Владивостоке. По одной из версий, прообразом героини песни была уроженка Владивостока Екатерина Алексеева, которая вместе с мужем
Скульптор — А. Коробцов, 2014 год, Москва, Поклонная гора.
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