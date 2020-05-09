Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли древнюю гробницу с фресками

Рисунки занимают площадь около шести квадратных метров.

Группа фермеров во время строительства дороги обнаружила на севере Китая украшенную рисунками гробницу возрастом около тысячи лет, сообщает «Синьхуа».

Находка сделана в автономном округе Внутренняя Монголия недалеко от поселка Сицзяцзы. По данным Музея доисторической культуры региона, гробницу построили в средний и поздний периоды правления династии Ляо (907−1125). Ляо было государством кидань-монголов и занимало просторы Северо-Восточного Китая.

Археологам удалось обнаружить фрески площадью около шести квадратных метров. Они отражают образ жизни и традиции кидань-монголов. На фресках изображены играющие на барабанах и флейтах музыканты, приготовление пищи, парикмахер за работой и другие сцены из повседневной жизни.

Рисунки перенесены музей и ожидают реставрации.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
В России за сутки выявлено 10 817 случаев коронавируса
Глубоководный аппарат «Витязь» опустился в Марианскую впадину
Боец сдал положительный тест на коронавирус перед UFC 249
Скопление пустующих круизных лайнеров показали из космоса
Авиакомпания Мексики полностью перешла на российские Superjet
Милла Йовович прочла «Муху-Цокотуху» на русском языке (видео)
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Авто
Под покровом карантина: воры угнали со стоянки почти 100 машин Пользуясь карантином похитители угнали почти 100 автомобилей в Новой Зеландии. Но радовались они недолго
Кино
Прошли войну: кинозвезды, воевавшие на фронте и на экране Многие знаменитые советские артисты и режиссеры прошли войну: кто-то был простым солдатом, кто-то служил в штабах армий. Многим из них довелось еще раз вернуться на передовую — уже на съемочной площадке.
Новости партнеров
Корея показала уникальный опыт: голосовали даже на карантине
Данила Козловский впервые показал свою новорожденную дочку
Звезда "Кадетства" стал настоящим уголовником
Россияне оценили необходимость поправок: 95% – за медицину
Популярные темы на «Детях»
Как перестать завидовать тем, у кого есть помощь? 412
Почти не говорит в три года паниковать или не стоит? 228
Как вы предохраняетесь? 122
Вот такие новости... 106
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь