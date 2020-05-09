May 8, 2020
14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли древнюю гробницу с фресками
Рисунки занимают площадь около шести квадратных метров.
Группа фермеров во время строительства дороги обнаружила на севере Китая украшенную рисунками гробницу возрастом около тысячи лет, сообщает «Синьхуа».
Находка сделана в автономном округе Внутренняя Монголия недалеко от поселка Сицзяцзы. По данным Музея доисторической культуры региона, гробницу построили в средний и поздний периоды правления династии Ляо (907−1125). Ляо было государством
Археологам удалось обнаружить фрески площадью около шести квадратных метров. Они отражают образ жизни и традиции
Рисунки перенесены музей и ожидают реставрации.
Анна Лысенко