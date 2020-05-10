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Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воздушный парад над Москвой показали в замедленной съемке (видео)

Невероятно эффектно и торжественно.

Лаборатория цифровых медиа «Гигарама» создала очень атмосферный ролик, показав главный воздушный парад страны в замедленной съемке.

В обнародованном в соцсетях видео можно детально рассмотреть проплывающие над центром Москвы вертолеты и самолеты.

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Авиапарад в столице открыл самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четырех военно-транспортных Ми-8 «Терминатор», пять Ми-28Н «Ночной охотник», «Аллигаторы» Ка-52 и «Крокодилы» Ми-24.

Затем можно было увидеть модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», четыре Ту-22М3, четыре Ту-95МС и «стратег» Ту-160.

После этого группами пролетели МиГ-29, Су-24, МиГ-31К и Су-57. Групповой пилотаж продемонстрировали Су-34, Су-35, Су-30СМ и МиГ-29.

Финальные кадры показывают, как истребители окрашивают небо в цвета российского флага.

Анна Лысенко

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9 мая© Ньюстюб
Воздушный парад 9 мая 2020 года
Источник:©Аргументы и факты
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