14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Воздушный парад над Москвой показали в замедленной съемке (видео)
Невероятно эффектно и торжественно.
Лаборатория цифровых медиа «Гигарама» создала очень атмосферный ролик, показав главный воздушный парад страны в
В обнародованном в соцсетях видео можно детально рассмотреть проплывающие над центром Москвы вертолеты и самолеты.
Авиапарад в столице открыл самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четырех
Затем можно было увидеть модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, стратегический
После этого группами пролетели МиГ-29, Су-24, МиГ-31К и Су-57. Групповой пилотаж продемонстрировали Су-34, Су-35, Су-30СМ и МиГ-29.
Финальные кадры показывают, как истребители окрашивают небо в цвета российского флага.
Анна Лысенко